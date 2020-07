Brand in Weiach – Lagerhalle in Weiach stand zum dritten Mal in Flammen Erneut entstand ein Schaden von mehreren 10’000 Franken. Dieselbe Lagerhalle brannte zuvor im Februar und Mai.

Es ist bereits der dritte Brand in diesem Jahr, der bei der Lagerhalle in Weiach einen verheerenden Schaden anrichtete. Foto: PD

In den frühen Morgenstunden vom Mittwoch, 1. Juli musste die Feuerwehr Glattfelden-Stadel-Weiach (GlaStaWei) zu einem Brand an einer Lagerhalle in Weiach ausrücken. Es handelt sich dabei um den dritten Vorfall an der gleichen Lagerhalle, die bereits im Februar und im Mai brannte.

Wie die Feuerwehr meldet, entstand erneut ein Schaden von mehreren 10’000 Franken. Personen wurden beim Vorfall nicht verletzt.

34 Personen der Feuerwehr GlaStaWei waren im Einsatz und wurden zudem von der Stützpunktfeuerwehr in Bülach unterstützt. Ein Rettungswagen des Spitals Bülach sowie die Polizei waren ebenfalls vor Ort. Um 4.30 Uhr konnte der Einsatz abgeschlossen werden.

( red )