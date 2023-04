Von Porto über Sintra nach Lissabon – Land der süssen Wehmut Ruhmreiche Geschichte, prächtige Architektur, Delikatessen an jeder Ecke: Nichts fällt leichter, als Portugal anzuschmachten. Eine Entdeckungstour entlang der Atlantikküste. Roland Grüter

Grande Dame: Lissabon liegt am Tejo. Die Stadt strahlt eine noble Bescheidenheit aus. Foto: Vera Hartmann

Dieser Artikel stammt aus der Schweizer Familie

Porto scheint in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit zu liegen. Wir stehen in der Nähe des Museu do Carro Eléctrico, des musealen Friedhofs für historische Trams, und schauen auf den Douro. Der Fluss glitzert in der Abendsonne, er zieht in aller Gemächlichkeit dem Atlantik entgegen. Bunt bepinselte Rabelos pflügen durch das Wasser. Die Boote gondelten einst mit den Weinfässern aus dem Hinterland in den Hafen des Städtchens, mittlerweile kreuzen sie über weit kürzere Strecken – mit handybewehrten Touristinnen und Touristen an Bord, die sich ein Bild von der Idylle machen wollen.

Am Horizont stemmt sich die Neustadt in den Himmel, die Vila Nova de Gaia mit ihren Portweinkellereien. Diese bescheren Porto seit je Ruhm und den Menschen Arbeit. Der Weinbau im Hinterland ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den Norden Portugals geblieben.

Diese Reise ist ein Angebot der Schweizer Familie, mehr Infos finden Sie hier.

Vor unseren Augen wuchtet sich die Brücke Dom Luís I über den Douro. Sie galt mit ihren 385 Metern einst als längste schmiedeeiserne Bogenbrücke der Welt und verbindet das Nord- und das Südufer seit nunmehr 137 Jahren. Die filigranen Pfeiler und der Bogen erinnern an den Eiffelturm in Paris.

Malerisch: Die Brücke Dom Luís I liegt im Herzen von Porto und überspannt den Douro seit 137 Jahren. Autos und Spaziergänger werden auf zwei Ebenen übers Wasser geführt – mit Prachtblick auf die Hafenpromenade. Foto: Vera Hartmann

Und tatsächlich: Ihr Bauherr, der Architekt Théophile Seyrig (1843–1923), war ein Schüler von Gustave Eiffel. Eigentlich hätte der Meister das Projekt selbst in die Hand nehmen sollen. Doch nach der Planung zerstritt er sich mit den Auftraggebern und zog sich polternd zurück.

Tempi passati. Die Sonne scheint, in der Luft liegt der würzige Duft des Südens, die Welt zeigt sich von ihrer schönsten Seite, rundum Gelächter und Menschen, die für einen kurzen Schwatz zusammenfinden und danach so gemächlich wie der Douro weiterziehen.

Der wachsende Tourismus hat den Menschen die Freundlichkeit noch nicht ausgetrieben. Wir – die Fotografin Vera Hartmann und ich – möchten auf unserer Sitzbank verharren und diese Welt bis in alle Ewigkeit anschmachten. Wieder werden wir von der süssen Wehmut befallen, die so typisch ist für dieses Land am westlichen Rand Europas. Wir werden von der Sehnsucht nach vergangenen Zeiten geschüttelt, als unser Leben geruhsamer war, wir das Glück in Momenten wie diesen fanden: einfach dazusitzen und in die Welt hinauszublicken.

Wehmut als Reisebegleiterin

Portugal weckt die Erinnerung an diese alten Zeiten unablässig, egal ob man durch die Städte schlendert oder ob man an der Steilküste steht und darüber staunt, wie die Atlantikwogen an den mächtigen Felsen zerschellen und in Milliarden Tropfen zerstieben.

Am Vortag noch beobachteten wir das Ringen zwischen Wasser und Erde auf der Landzunge von Cabo da Roca, dem westlichsten Punkt Europas. Darauf steht, 140 Meter über der peitschenden See, ein Leuchtturm mit roter Kappe, der jeden Abend zum Schauplatz eines unendlich schönen Sonnenunterganges wird. Ganz Mutige steigen in der Nähe des Turmes die schmalen Pfade hinab an die einsamen Strände und versinken im Tosen der Wellen und in der Schönheit der Natur.

Endpunkt: Cabo da Roca markiert den westlichsten Punkt Europas. Der Leuchtturm ist sein Markenzeichen. Foto: Vera Hartmann

Die über 500 Kilometer lange Westküste konnte auch anderswo ihre Unschuld bewahren. Dort, wo der Fels nicht allzu steil abfällt, füllen Setúbal und andere Fischerdörfchen die Lücken. Die Menschen fahren wie vor hundert Jahren in aller Herrgottsfrühe hinaus auf den Atlantik und tragen später ihren Fang in die Markthallen, die traditionellen Shoppingcenter der Portugiesen.

Wellenritt eines Weltmeisters

In Nazaré, wo der Atlantik über 20 Meter hohe Wellen schlägt, verkaufen Frauen wie eh und je in bunten Röcken Souvenirs und «Percebes» am Strassenrand, die skurrilen Entenmuscheln, die an Dinosaurierkrallen erinnern.

Erntefrisch: Entenmuscheln sind in Portugal begehrt. In Nazaré verkaufen bunt berockte Frauen die sogenannten ­Percebes am Strassenrand. Foto: Vera Hartmann

Die Moderne haben die Menschen in Nazaré hinter den Felsvorsprung verbannt. Dort, unterhalb der Festung São Miguel Arcanjo, starten die vielen Surferboys und -girls zu ihren wilden Wellenritten.

Die Praia do Norte gilt als Surferparadies Europas. Per Zufall treffen wir am Strand auf den Deutschen Sebastian Steudtner, der die bislang höchste Welle bezwungen hat: 26,21 Meter! Er trägt sein Brett aus dem Wasser und flüchtet sich an die Wärme. Doch selbst über diesem Hotspot, an dem Adrenalin in Strömen fliesst, herrschen Gelassenheit und Ruhe. Der kalte Wind trägt verlässlich die Einsicht herbei, wie wenig es für ein erfülltes Leben braucht.

Surf-König: Der Profi Sebastian Steudtner bezwang in Nazaré eine 26,21 Meter hohe Monsterwelle. Foto: Vera Hartmann

Zurück nach Porto: Die verwinkelten Gassen der Altstadt sind ähnlich bewährte Sehnsuchtsorte wie die Küstenlandschaft, auch sie wecken in uns Träume. Zwar hält die Stadt für Besucherinnen und Besucher allerlei adrette Schauplätze parat, die schmucke Hafenpromenade etwa, die pompös-verwunschene Buchhandlung Livraria Lello, welche die Schriftstellerin J. K. Rowling zu ihren «Harry Potter»-Büchern inspiriert haben soll, die mächtige Kathedrale oder den Bahnhof São Bento mit seiner gekachelten Empfangshalle.

Bahnhof São Bento: Rund 20’000 Keramik­kacheln führen in der Vorhalle dieses Bauwerks zurück in die Historie von Porto. Foto: Vera Hartmann

Doch nirgendwo zeigt sich Porto so pur und unverfälscht wie in den vielen Gassen, die sich wie ein Adergeflecht am Ufer des Douro die Hänge hinaufziehen. Darin hängen beschürzte Frauen wie anno dazumal ihre Wäsche zum Trocknen auf und setzen sich danach neben die Eingangstür, um Vorbeiziehende zu mustern (oder mit den Nachbarinnen zu tratschen). Die Zeit hat an den Fassaden der mit Azulejos gekachelten Häuser sichtbar ihre Spuren hinterlassen. Den allermeisten Bewohnerinnen und Bewohnern fehlt das Geld, um die Patina wegzuschleifen.

Azulejos: Viele Häuser sind mit Fliesen geschmückt, die oft blau sind – wie der Atlantik. Foto: Vera Hartmann

Die Jugend feiert das Leben

Die Jugend kümmert das wenig: Egal ob in Porto oder Lissabon, sie versammelt sich verlässlich nach Feierabend auf den Aussichtsterrassen und feiert das Leben, leicht beschwipst von ein, zwei Drinks und oft genug von der Liebe.

Die Menschen mögen zwar von besseren Zeiten träumen, denn Portugals Wirtschaft stottert noch immer. Sie machen das aber mit Stolz und Zuversicht, so wie man es aus den melancholischen Liedern des Fado kennt, in denen Sängerinnen und Sänger unglückliche Lieben, schmerzhafte Abschiede und andere Tragödien besingen: mit einer Kraft und einer Stärke, die jenseits jeglichen Selbstmitleids liegt.

Die Spiritualität, die vom Sanktuarium ausgeht, ist selbst für jene spürbar, die weniger fromm durchs Leben schreiten.

Oft genug schaut der liebe Gott dazu, dass im Festival des Lebens Anstand und Moral gewahrt bleiben. In Portugal ist der Glaube wichtig und omnipräsent. Jung und Alt steigen im nördlichen Braga – dem religiösen Zentrum Portugals – willig die fast 600 Treppenstufen der Wallfahrtskirche Santuário do Bom Jesus do Monte hoch und bekreuzigen sich allenthalben, mit Blick auf die nachgestellten Szenen, die den Leidensweg Christi abbilden.

Andacht: Braga gilt als religiöses Zentrum Portugals. Die Shops der Stadt bieten zuhauf

Devotionalien an. Foto: Vera Hartmann

Oder sie reisen zum Santuário de Fátima, einem Pilgerort zwei Autostunden südlich von Porto. Dort soll 1917 drei Hirtenkindern die Muttergottes erschienen sein, die Nossa Senhora do Rosário, Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz.

Zu Besuch bei der Jungfrau Maria

Als dann immer mehr Menschen an den gottverlassenen Ort pilgerten, wurde dort eine mächtige Kirche errichtet. Mittlerweile strömen Millionen Gläubige aus aller Welt herbei, sie alle erbitten sich die Hilfe der Muttergottes. Wer diesem Ansinnen Nachdruck verleihen will, quert den 152’000 Quadratmeter grossen Vorplatz kniend und den Rosenkranz betend. Die Spiritualität und die Symbolkraft, die vom Sanktuarium ausgehen, sind selbst für jene spürbar, die weniger fromm durchs Leben schreiten.

Pilgerort: Der Santuário de Fátima zieht jährlich Millionen von Gläubigen an. Sein Platz ist um ein Vielfaches grösser als der Petersplatz in Rom. Foto: Vera Hartmann

Ein junges Paar strebt aufrecht der ­Rosenkranz-Basilika entgegen. Die Braut trägt Stilettos und ein blütenweisses Brautkleid, sie will ihr Glück segnen lassen. Über ihr wabert eine dunkle Rauchwolke, der Duft von geschmolzenem Wachs sticht in die Nasen. Der Grund: Die meisten Pilgerinnen und Pilger bringen Kerzen mit und werfen diese ins Flammenmeer eines Brenners. Der Rauch ist derart russig, dass man um das Brautkleid der Frau bangen muss – aber auch um die weisse Fassade der Igreja da Santíssima Trindade, der modernen Kirche mit einer Spannweite von 125 Metern, die am anderen Ende des Platzes steht. Das Monument wurde 2007 erbaut und bietet 8700 Menschen Platz zur Andacht.

In Portugal wird herzhaft darüber gestritten, wo das Herz der Heimat lauter schlägt: im südlichen Lissabon oder im Norden. Porto ist ein Mahnmal der wechselreichen Geschichte des Landes. Im nahen Städtchen Guimarães steht immerhin die «Wiege der Nation», in dieser Stadt soll der erste König Portugals geboren sein. Lissabon aber ist grösser, moderner, umtriebiger.

Die Metropole ist unbestritten Wissens- und Wirtschaftszentrum des Landes. Und ein Magnet des internatio­nalen Tourismus: Jährlich lockt die Stadt über 3,5 Millionen Besucherinnen und Besucher herbei. Alte Theater werden zu Hotels umgebaut, Wohnungen in Herbergen umgewandelt.

Alle lieben Lissabon

Vor dem wuchtigen Torre de Belém, der in der Tejomündung steht und als Wahrzeichen der Stadt gilt, bilden sich entsprechend grosse Menschentrauben.

Bollwerk: Der Torre de Belém steht in der Mündung des Tejo. Er schützt die Metropole vor bösen Mächten. Foto: Vera Hartmann

Und auch in die nahe Konditorei Pastéis de Belém, in der es die besten Pastéis de Nata von Lissabon zu kaufen gibt, gilt es Geduld mitzubringen, bevor man in eines der kleinen, feinen Blätterteigtörtchen beissen darf. Doch die Langmut zahlt sich aus: Die Törtchen sind himmlisch, sie gelten zu Recht als süsseste Versuchung Portugals.

Pastéis de Nata: Mönche sollen die süssen Blätterteigtörtchen in Lissabon erfunden haben. Portugiesen lieben sie über alle Massen. Foto: Vera Hartmann

Zuckerwerk: Die Konditorei Pastéis de Belém in Lissabon ist so süss wie die legendären Törtchen, die dort seit 1837 zu kaufen sind. Foto: Vera Hartmann

Besonders lang sind die Warteschlangen in Sintra, dem kleinen Städtchen rund 30 Kilometer nordwestlich von Lissabon entfernt. Dort errichteten einst die Reichen und Mächtigen der Stadt ihre Pa­läste, liessen drumherum majestätische Gärten anlegen, um der Sommerglut entfliehen zu können. Denn das Mikroklima von Sintra ist kühler und damit weit erträglicher. Seit 1995 gehört die alte Maurenstadt zum portugiesischen Unesco-Welterbe und zu den beliebtesten Ausflugszielen von Lissabons Besucherinnen und Besuchern.

Souvenirs: Die Konservenfabrik Comur verkauft Sardinen hübsch verpackt in über 20 Shops. Foto: Vera Hartmann

Das wohl berühmteste Bauwerk des Zufluchtsortes ist der Palácio Nacional da Pena: ein architektonisches Wunderwerk, in dem unterschiedlichste Baustile ineinanderfliessen. Es wurde nach eigenwilligen Massstäben erbaut, und als es mit all seinen Terrassen, Türmen und anderem Chichi dastand, musste 1910 der portugiesische Adel nach Brasilien fliehen, um der Revolution zu entkommen.

Kunterbunt: Der Pena-Palast in Sintra war Sommerresidenz des Königs. Foto: Vera Hartmann

Heute strömen Millionen von Tagesbesucherinnen und -besuchern durch die Räumlichkeiten des Palastes. Bei unserem Besuch ist der Andrang besonders gross. Ein medizinischer Notfall hat den Touristenfluss ins Stocken gebracht. Erst muss die arme Seele gerettet werden, bevor er weiterströmen darf.

Die Bewohnerinnen und Bewohner Lissabons trauern den alten Zeiten nach, als die 500’000-Menschen-Stadt noch ­ihnen allein gehörte – und klagen über den Zustrom aus aller Welt. Doch so laut die Moderne an ihre Türen klopft: Auch die Stadt am Tejo wirkt beschaulich. Im Bairro Alto, der Altstadt, verlieren sich die Spuren des Tourismus schnell.

Nostalgie: In den Gassen des Bairro Alto von Lissabon sind die Spuren der Zeit gut ablesbar. Foto: Vera Hartmann

Auch viele Reklamen erinnern an längst vergangene Tage. Foto: Vera Hartmann

Und selbst im stark besuchten Alfama-­Quartier, das im Südosten auf einem Hügelbuckel liegt, finden sich zuhauf ­unberührte Ecken.

Tram mit Aussicht

Denn die allermeisten Gäste scheuen sich davor, den Aufstieg selbst unter die Sohlen zu nehmen, und quetschen sich stattdessen in die alten Trams, um sich zu einer der Aussichtsterrassen hochkarren zu lassen. Das Gewusel ist zwar gross, doch selbst hier ist der Geist, um den die Einheimischen bangen, noch deutlich spürbar. Liebespärchen schauen sich schmachtend in die Augen, Jugendliche üben in der Abendsonne ihre Skateboard-Künste, die Alten sitzen auf dem Platz in ihrer Runde und besprechen das Leben.

An der Ecke schält überdies ein Mann seine Gitarre aus der Hülle und beginnt zu singen: «Der Fado ist um die Welt gegangen, doch in Lissabon ist er zu Hause – im Bairro Alto. Die Sehnsucht lebt, die Traurigkeit lebt. Doch hier finden wir Trost.»

Wehmut: Die Seele Portugals zeigt sich besonders, wenn Fado-Lieder erklingen – wie hier im Alfama-Quartier in Lissabon. Foto: Vera Hartmann

Und wieder steht die Welt für einen kurzen Moment still. Wir lauschen der Melancholie, den Worten des Sängers und denken dabei: Gut, haben wir die Sitzbank in Porto doch noch verlassen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.