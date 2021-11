Vorfall in Knonau – Landwirt stirbt bei Arbeitsunfall Ein 59-Jähriger ist aus noch unbekannten Gründen in einen Futtermischwagen geraten. Corsin Zander

Der tödliche Unfall ereignete sich auf einem Bauernhof in Knonau. Foto: Gérald Bosshard (TDG)

Am Samstagnachmittag ist in Knonau ein Landwirt bei einem Arbeitsunfall gestorben. Der 59-Jährige war laut Polizeimitteilung aus noch unbekannten Gründen in einen Futtermischwagen geraten. Die alarmierten Rettungskräfte konnten bei ihrem Eintreffen nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nun untersucht die Kantonspolizei Zürich den Vorfall zusammen mit der Staatsanwaltschaft. Am Samstag standen zudem noch das Forensische Institut Zürich, das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich, die Stützpunktfeuerwehr Affoltern am Albis, die Feuerwehr Knonauer Amt Süd, die Rega, der Rettungsdienst Zug, ein Care-Team der Stützpunktfeuerwehr sowie eine Notfallseelsorgerin im Einsatz.

