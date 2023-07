Wasser aus der Glatt – Landwirte rüsten sich mit Millionenprojekt für trockene Sommer Die Felder in Steinmaur und Bachs werden künftig mit Wasser aus der Glatt bewässert. Die Bauarbeiten haben nun nach langer Planung begonnen. Thomas Mathis

Der Vorstand der Aquapool Genossenschaft Steinmaur hat zusammen mit Unternehmern den offiziellen Baustart gefeiert. Foto: Sibylle Meier

Bei Landwirt Reto Huber in Steinmaur herrscht Hochbetrieb. Etliche Mitarbeitende verlassen nach dem Mittag den Hof, um in der Hitze auf den Feldern das Gemüse zu ernten. Nun hat Huber kurz Zeit für ein Gespräch. Es geht um ein «Generationenprojekt», wie der 42-Jährige sagt. Das Vorhaben: Ein 14 Kilometer langes Bewässerungsnetz, das Wasser von der Glatt nach Steinmaur bis an die Grenze zu Schöfflisdorf sowie nach Bachs transportiert. Dazu gehören rund 50 Entnahmeschächte und die Nutzung des bestehenden Weihers beim Orchideenhaus als Speicher.