Herausfordernde Holzernte – Langersehnter Frost lässt Försterherzen schneller schlagen Der Winter ist die Hochsaison fürs Holzfällen. Heuer haben Niederschläge und warme Temperaturen manchenorts für Verzögerungen gesorgt. Doch nun wird aufgeholt. Peter Weiss

Aufräumen im Eglisauer Wald: Forstwart Marco Vogt transportiert mit dem Forwarder die zuvor gefällten und zerteilten Baumstämme aus dem Stadtacker. Foto: André Springer

Wer in diesen kalten Wintertagen bei einem Waldspaziergang Stille und Beschaulichkeit sucht, wird an einigen Orten in der Region durch den durchdringenden Klang von Motorsägen, das Krachen fallender Bäume und das Dröhnen von Motorfahrzeugen jäh aufgeschreckt. Die Holzernte, wie das Fällen im Fachjargon heisst, ist in vollem Gang. In manchen Unterländer Wäldern stehen die Forstarbeiter und ihre Maschinen dabei unter höherem Zeitdruck als in anderen. Schuld sind die Witterungsbedingungen im laufenden Winterhalbjahr – aber nicht nur.