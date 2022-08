Sweet Home: Wohnen mit Farbe – Lassen Sie es grünen Mit Grün lassen Sie die Natur ins Haus und sorgen für Harmonie und Freundlichkeit. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Wie wärs mit einem Gartentisch?

Ein wenig Gartenromantik im Haus. Foto über: Decor Demon

Beim Einrichten wird oft vergessen, dass auch ein bisschen Natur ins Haus gehört. Ohne Pflanzen, Blumen, Steine, Muscheln, Treibholz oder andere Dinge, die das drinnen mit dem draussen verbinden, wirkt schnell alles steril. Die Idee, einen Gartentisch in eine Art Altar für Pflanzen und Töpfe zu verwandeln und ihn vielleicht in ein Entrée oder einen anderen Raum zu stellen, hat Stil, Schönheit und Poesie.

2 — Entdecken Sie den Antik-Chic

Grünes mit Patina und Geschichte. Foto: Devol Kitchens

Antikes zeigt Leben und dies brauchen auch moderne Wohnungen und Einrichtungen. Flirten Sie dabei auch mit Grün und der Natur. Das ist bei diesem antiken Möbel von Devol Kitchens sehr schön gelungen. Es ist umgeben von Bildern, die Naturstudien und Landschaften zeigen, Körben, Pflanzen und einer Sammlung Teller in Blätterformen.

3 — Setzen Sie sich mitten in die Landschaft

Landschaftsbild als Tapete in einem Wohnzimmer. Foto über: Van Baerle Makelaars

Landschaftsbilder kann man heute dank digital gedruckten Tapeten auch grossartig gross und dennoch bezahlbar in die Wohnung holen. Suchen Sie nach edlen Bildertapeten, die sich wie hier als eine Art Bühnenbild inszenieren lassen. Es vermittelt einem Raum etwas Geheimnisvolles, eine unerwartete Perspektive und Tiefe. Zudem vermag eine solche Einrichtungsidee, die Langeweile aus einer unaufgeregten Wohnung zu vertreiben.

4 — Sammeln Sie Landschaften

Bilder, die in die grüne Ferne entführen. Foto über: Decor Demon

Echte Landschaftsgemälde vermitteln einen Zauber und entführen in die Weite. Genau das, was die meisten Wohnungen brauchen. Hier hängt eine ganze Sammlung von unterschiedlichen grünen Landschaften über einer antiken Kommode. Sie macht Lust darauf, sich auch nach solch wunderbaren alten Bildern umzuschauen.

5 — Kombinieren Sie Grün mit Rot

Grüne Möbel und roter Teppich: Ein Paar, das sich gut versteht. Foto über: The Socialite Family , Valerio Geraci

Wer viel Grün in der Wohnung hat, braucht auch Rot. Farben brauchen ein Gegenüber, damit sie harmonisch wirken. Die Komplementärfarbe von Grün ist Rot und in Sachen Einrichten wird dieser optische Ausgleich am einfachsten mithilfe von roten Teppichen gemacht – denn Rot ist bei Teppichen ein Klassiker.

6 — Lassen Sie sich von Grün in die Natur führen

Naturschätze als Inspirationen für neue Farben in der Wohnung. Foto über: @mrjasongrant

Wenn man sich mit der Farbe Grün auseinandersetzt, dann ist man ganz automatisch in der Natur. Lassen Sie sich bei der Wahl von grünen Wohnfarben von den unterschiedlichen Blattgrüntönen inspirieren. Stellen Sie sich Moodboards zusammen und suchen Sie dann gemäss diesen die passenden Töne aus den Farbkarten der Farbenhersteller.

7 — Wählen Sie Grün für die Küche

Wunderschöne Küche, ganz in Grün. Foto über: Hausmatter

Grüntöne eignen sich sehr gut für grosse Flächen und sind auch gross im Trend für Küchen. Wer seine Küche nicht einfach streichen kann, versucht es mit Wandfarben, einem grünen Küchentisch oder grünen Zusatzregalen. Kochen und geniessen im Grünen ist auf jeden Fall beruhigend und inspirierend.

8 — Kochen Sie Grünes

Frische grüne Bohnen vom Markt. Foto über: The Londoner

Viel Grünes zu essen, ist sehr gut für die Gesundheit. Gehen Sie wieder öfters auf den Markt und halten Sie Ausschau nach frischem Saisongemüse. Es ist Erntezeit und die Stände sind prallvoll mit knackigem Gemüse – das bedeutend mehr sein kann als bloss eine Beilage.

9 — Verlieben Sie sich in dunkle Töne

Wie aus dem Wald: Dunkelgrüne Wände und warme Holzmöbel. Farbe und Foto: Farrow and Ball

Grün hat immer eine beruhigende Wirkung, denn es strahlt Harmonie aus und verbindet mit der Natur. Das klappt auch mit dunklen Grüntönen. Diese vermitteln einem Raum erst noch Tiefe und Eleganz. Ein schönes Beispiel ist der Farbton «Duck» Green von Farrow and Ball.

10 — Lassen Sie sich von Grün empfangen

Strahlend grüne Wand in einem Eingang. Foto über: The Modern House

Es gibt einen Raum, in dem Grün immer funktioniert: das Entrée. Ich habe alle meine Entrées grün gestrichen. Irgendwie war das immer die logische Wahl. Früher wählte ich eher pistaziengrün, dann war ich verliebt in die Farben von Tricia Guild, liess unseren Eingang in leuchtendem Grün strahlen und lackierte Holzwerk und anderes in Ultramarinblau. Heute ist unser grosses Entrée, das einen schönen alten rötlichen Klinkerboden hat, in einem schönen Grasgrün gestrichen. Sie können es auf meinem Instagramaccount anschauen. Folgen Sie mir auf Instagram, solange dort noch schöne Bilder gezeigt werden dürfen und nicht bloss ulkige Reels, und sehen Sie dabei ein bisschen hinter die Kulissen von Sweet Home. Einen spannenden Artikel über die Entwicklung der Social Media lesen Sie hier.

Doch noch mal zurück zu Grün im Entrée: Grün ist eine schöne und freundliche Farbe, die stärker als andere Farben «Willkommen zu Hause» ausstrahlt.

