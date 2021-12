Leserumfrage – Lassen Sie Ihr Kind impfen? Nun empfiehlt auch die Schweiz die Corona-Impfung für unter 12-Jährige. Wir fragen unsere Leserinnen und Leser, wie sie damit umgehen und was ihre Gründe sind. Alexandra Kedves

In Baden-Württemberg ist die Kinderimpfung schon angelaufen – hier ein Impfzentrum in Heilbronn. Foto: Keystone

Am Dienstag hat das BAG die Impfung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren empfohlen, ganz besonders für Kinder mit gewissen gesundheitlichen Vorbelastungen oder solche mit gefährdeten Erwachsenen im gleichen Haushalt. Die Impfung soll ab Januar verfügbar sein. Einige sind bereits vorher mit ihren Kindern (unter 12) ins benachbarte Ausland gefahren, um sie impfen zu lassen. Andere – auch manch hiesige Kinderärztin – halten mehr von einer Art sanfter Durchseuchung der Kinder.

Gerne hätten wir von Ihnen gewusst, wie Sie nun mit der Situation umgehen.

Melden Sie Ihre Kinder für den nächstmöglichen Termin an? Warten Sie ab? Oder kommt so eine Impfung für Ihre Kinder grundsätzlich nicht infrage? Und warum?

Bitte nennen Sie neben Ihrem besten Argument auch Geschlecht, Alter, Kanton, Beruf und Kinderzahl sowie das Alter der Kinder. Wir werden eine Auswahl der Argumente auf dieser Website und in der zugehörigen Zeitung veröffentlichen. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt, Ihr Name wird bei der Publikation anonymisiert. Sind Sie dabei? Dann schicken Sie Ihre Zeilen an alexandra.kedves@tamedia.ch.

