Wird wegen ihres Gesichts stark kritisiert: Sängerin Madonna bei den 65. Grammys in Los Angeles (5. Februar 2023). Foto: Frazer Harrison (Getty Images)

Die Aufregung war gross, als Madonna am Sonntag bei den Grammys in Los Angeles die Bühne betrat. Nicht wegen ihrer Rede, in der sie allen «Unruhestiftern und Rebellen» in der Musikindustrie Tribut zollte – sondern wegen ihres Gesichts. Es wirkt rundlich und glatt, die Wangen und Lippen sind prall gefüllt.