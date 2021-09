Neuhausen am Rheinfall – Lastwagen fährt über Stützmauer und bleibt stecken Ein fahrunfähiger 63-jähriger Mann verunfallte in Neuhausen am Rheinfall mit seinem Sattelmotorfahrzeug.

Alleinunfall: Die Feuerwehr musste den festgefahrenen Lastwagen in Neuhausen am Rheinfall befreien. (15. September 2021) Schaffhauser Polizei

Beim Industrieplatz in Neuhausen am Rheinfall ereignete sich am Mittwochabend ein spektakulärer Unfall. Wie die Schaffhauser Polizei mitteilte, kollidierte ein 63-jähriger türkischer Chauffeur mit seinem Sattelmotorfahrzeug mit einem parkierten Fahrzeug, bevor er einen Zaun durchbrach und mit der Vorderachse über eine Stützmauer geriet. Der Lastwagen war blockiert und der Lenker konnte sich nicht mehr selbständig aus der misslichen Lage befreien.

Die aufgebotene Polizei stellte fest, dass der Lenker zum Zeitpunkt der Kollision fahrunfähig war. Er wurde beim Unfall nicht verletzt. Am Sattelmotorfahrzeug, an der Stützmauer und an einem unbeteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Lastwagen musste von der Feuerwehr mit einem Pneukran geborgen werden.

chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.