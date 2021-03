Brand in Regensdorf – Lastwagen gehen in Flammen auf – hoher Sachschaden Am frühen Montagmorgen ist in einer Speditionsfirma in Regensdorf ein Brand ausgebrochen. Dabei entstand grosser Sachschaden. UPDATE FOLGT

Die Feuerwehr war mit einem grossen Aufgebot vor Ort. BRK-News

Gemäss Informationen von BRK News brach der Brand in der Speditionsfirma an der Althardstrasse in Regensdorf kurz nach drei Uhr aus. Zwei Lastwagen wurden vollständig zerstört. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden ist beträchtlich und dürfte gemäss ersten Informationen mehrere hunderttausend Franken betragen.

Die Brandursache ist unklar, die Kantonspolizei ermittelt und wird im Lauf des Montagmorgens weiter informieren.

Die LKWs wurden durch das Feuer vollständig zerstört. BRK-News

mst