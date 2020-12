Verkehrsunfall in Watt – Lastwagen kippt und blockiert Strasse Nach einem Verkehrsunfall musste am Mittwochmorgen die Rümlangerstrasse in Watt gesperrt werden. Ein Lastwagen ist zur Seite gekippt. Der Chauffeur wurde dabei verletzt.

Nach dem Unfall blockiert der Lastwagen die Rümlangerstrasse zwischen Watt und Katzenrüti. Foto: PD/Kapo ZH

Bei einem Verkehrsunfall in Watt ist am Mittwochmorgen ein Lastwagen zur Seite gekippt. Der Chauffeur sei dabei verletzt worden, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7.30 Uhr, als der Chauffeur mit seinem Lastwagen von Regensdorf Richtung Rümlang unterwegs war. Im Ausserortsbereich kam er aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte linksseitig am Wiesenbord in einen Baum. Der Lastwagen sei zur Seite gekippt und habe die Strasse blockiert, heisst es in der Mitteilung weiter. Andere Verkehrsteilnehmer halfen dem 27-jährigen Chauffeur aus dem Fahrzeug. Er musste mit mittelschweren Verletzungen in ein Spital gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken.

Strasse gesperrt

Wegen des Unfalls musste die Rümlangerstrasse zwischen Watt und Katzenrüti in beiden Richtungen gesperrt werden. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis 13 Uhr an. Eine Umleitung ist signalisiert.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen der Rettungsdienst Spital Limmattal, die Feuerwehr Regensdorf, die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Rümlang und ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

far