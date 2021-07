Unfall in Rüdlingen – Lastwagen kippt und muss aufwendig geborgen werden In Rüdlingen ist ein vollbeladener Lastwagen von der Strasse abgekommen. Er kippte und kam im Wald auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Bergung dauerte mehrere Stunden.

Der vollbeladene Lastwagen kippte zur Seite das Bort hinunter. Foto: Schaffhauser Polizei

In einem Wald in Rüdlingen musste am Mittwoch ein Lastwagen nach einem Selbstunfall aufwendig geborgen werden. Gegen 14.30 Uhr kam der LKW auf der Buchbergerstrasse von der Strasse ab – er war von Rafz in Richtung Buchberg unterwegs, teilt die Polizei Schaffhausen mit.

Der vollbeladene Lastwagen fuhr das Bort hinunter und kam im Wald, auf der Seite liegend, zum Stillstand. Der Chauffeur blieb unverletzt und konnte sich selbstständig über das Dachfenster befreien, heisst es in der Mitteilung weiter.

Strasse gesperrt

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Bergung des Lastwagens wurde durch eine private Abschlepporganisation durchgeführt und dauerte mehrere Stunden. Die Strasse musste gesperrt werden. Warum der Lastwagen von der Strasse abkam, wird durch die untersuchenden Behörden abgeklärt.

far

