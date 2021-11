Schwerer Unfall in Neuhausen – Lastwagenchauffeur stirbt nach Kollision mit drei Autos Am Donnerstagnachmittag geriet in Neuhausen am Rheinfall ein Lastwagen mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Ein Autofahrer wurde verletzt.

Der Lastwagenchauffeur erlag im Spital seinen Verletzungen. Symbolbild: Keystone/Ennio Leanza

Kurz vor 13 Uhr ist es am Donnerstagnachmittag in Neuhausen am Rheinfall zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Lastwagenchauffeur geriet aus noch ungeklärten Gründen mehrfach auf die Gegenfahrbahn, wie die Schaffhauser Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Schaffhausen mitteilt. Auf einer längeren Wegstrecke kollidierte der Lastwagen mit drei entgegenfahrenden Autos.

Ein Autofahrer verletzte sich. Der Lastwagenchauffeur erlag im Spital seinen Verletzungen, wie es weiter in der Mitteilung heisst. Die betroffene Klettgauerstrasse musste für rund drei Stunden gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Polizei ermittelt.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.