Trailrunning im Kanton Zürich - Laufspass über Stock und Stein gibt es ganz in der Nähe

Trailrunning im Kanton Zürich – Für diese Trailruns lohnt sich die Anreise mit dem Zug Im Sommer macht das Laufen im Wald besonders Spass. Die besten Zürcher Trailläuferinnen und -läufer verraten acht besonders lohnenswerte Routen im Kanton. Emil Bischofberger

Das weiss-rot-weisse Schild für Bergwanderwege zeigt es: Der Lägerngrat ist für Trailläufer technisch anspruchs-, zugleich aber auch sehr reizvoll. Foto: Urs Jaudas

Manchmal ist Laufen nur ein Krampf, selbst für Lauffans. Etwa an heissen Sommertagen, wenn selbst die beliebten Joggingstrecken entlang von Fliessgewässern ihre Attraktivität verlieren. Ein Lauf entlang der Limmat zur Mittagszeit? Hallo Hitzekollaps! Von Teerstrassen wollen wir gar nicht erst sprechen.

Angenehmer läuft es sich da auf Trails abseits der Zivilisation, auf Wander- und Waldwegen. Sie denken, das geht nur in den Bergen? Im Gegenteil: Wir haben mit der Unterstützung der besten Trailläuferinnen und -läufer des Kantons Zürich acht Routen zusammengestellt, für die es sich lohnt, in den Zug zu steigen. Entsprechend wurden als Start- und Zielorte stets ÖV-Haltestellen gewählt. Für die Navigation steht am Ende jedes Routenbeschriebs ein GPX-File zum Download bereit. Dieses kann entweder auf die GPS-Uhr geladen oder in Kombination mit der App Swisstopo benutzt werden.