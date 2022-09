Simon Kindschi

Der Verteidiger, im letzten Jahr in der Swiss League noch Klotens Captain, muss im zweiten Meisterschaftsspiel überzählig auf die Tribüne.

Jonathan Ang

Der Kanadier ist der einzige Klotener, der bisher in der neuen Saison in der regulären Spielzeit traf. Gegen die Lakers und gegen Lausanne sorgte er jeweils für das 1:1.

Juha Metsola

Klotens Goalie behält stets die Übersicht und brilliert in der Overtime mit zwei Big-Saves. Am Ende geht der Finne mit einer Fangquote von starken 97,70 Prozent in die Kabine.