Neuer Postpräsident – Laute Kritik an «Fehlbesetzung» Levrat SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga macht ihren Parteifreund Christian Levrat zum Verwaltungsratspräsidenten der Post. Bürgerliche sind empört – und erwägen eine Gegenreaktion. Fabian Renz , Markus Häfliger , Christoph Lenz

SP-Ständerat Christian Levrat an der Medienkonferenz vom Mittwoch. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Simonetta Sommaruga wusste um die Brisanz ihres Vorschlags. Im Vorfeld der Bundesratssitzung vom Mittwoch lotete die SP-Magistratin laut einer Quelle persönlich bei den anderen Mitgliedern des Gremiums ihre Chancen aus. Das Geschäft liess sie als geheim deklarieren, um zu verhindern, dass Informationen nach aussen sickern. Am Mittwochnachmittag um 14.30 Uhr konnte Sommaruga schliesslich vor den Medien ihren Erfolg vermelden: Der Bundesrat schlägt Christian Levrat, SP-Präsident von 2008 bis 2020, als neuen Präsidenten der Schweizerischen Post vor. Am 27. April dürfte Levrat von der Generalversammlung der Post zum Nachfolger des scheidenden Präsidenten Urs Schwaller gewählt werden.

Damit erhält der mächtigste SP-Parlamentarier des vergangenen Jahrzehnts den wichtigsten Chefposten, den die Regierung zu vergeben hat. Der Post ist Levrat vor allem durch seine Vergangenheit als Gewerkschafter verbunden: In den Nullerjahren war er Chef der damaligen Gewerkschaft Kommunikation, die das Post-Personal vertrat.

In der Geschichte der Schweizerischen Post ist dieser Aufstieg vom Arbeitnehmervertreter zum Verwaltungsratspräsidenten beispiellos. Zu verdanken hat ihn Levrat einer langjährigen Weggefährtin: Vor zwei Jahrzehnten schon sassen Sommaruga und Levrat gemeinsam im Komitee einer Volksinitiative. Bezeichnenderweise handelte es sich dabei um die Initiative «Postdienste für alle», die die Schliessung von Poststellen verhindern wollte.

«Es ist offensichtlich, dass Christian Levrat nicht die am besten geeignete Person für diese Funktion ist. Das werden wir uns genau anschauen.» Thomas Aeschi, SVP Fraktionspräsident

Bürgerliche zeigen sich denn auch konsterniert über die Personalie. «Es war das Parteibuch, das diese Wahl entschieden hat. Levrat ist eine klare Fehlbesetzung», sagt der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. Levrat verfüge über keinerlei Führungserfahrung in der Privatwirtschaft, überhaupt sei er nie in einer Unternehmung tätig gewesen. «Er wird gegen die Profis in der Konzernleitung nicht ankommen.» Wasserfallen findet es unverständlich, dass für die Stelle kein professionelles Assessment durchgeführt wurde.

Deutliche Kritik kommt auch von SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. Sommaruga betreibe «Klientelpolitik in Reinkultur». Aeschi verweist darauf, dass unlängst schon der abgewählte Berner SP-Nationalrat Corrado Pardini auf Sommarugas Betreiben hin in den Post-Verwaltungsrat gewählt worden sei. Für Aeschi ist klar, dass sich das Parlament nun mit den Kriterien befassen muss, nach denen die Chefposten der bundesnahen Betriebe vergeben werden. «Verwaltungsrat und Geschäftsleitung von Konzernen wie der Post sollten nach betriebswirtschaftlichen Kriterien besetzt werden. Es ist offensichtlich, dass Christian Levrat nicht die am besten geeignete Person für diese Funktion ist. Das werden wir uns genau anschauen.»

Viel mächtiger als andere Funktionen

Filzverdacht stand bereits im Raum, als der amtierende Präsident Urs Schwaller sein Amt antrat. Schwaller war lange Jahre CVP-Fraktionschef (und, wie Levrat, Freiburger Ständerat), ehe er 2016 von Sommarugas CVP-Vorgängerin Doris Leuthard an die Post-Spitze gehievt wurde. Entsprechend zeigte sich Sommaruga nun vorbereitet: Auf den Klientelvorwurf angesprochen, las sie an der Medienkonferenz die Namen all ihrer Ernennungen vom Blatt, die nicht der SP angehören – darunter Anne Seydoux-Christe (CVP, Postcom), Werner Luginbühl (BDP, Elcom) und Christine Egerszegi (FDP, Expertengruppe Post). Was Sommaruga unerwähnt liess: Keine der von ihr aufgezählten Funktionen hat eine dem Postpräsidium auch nur annähernd vergleichbare Bedeutung.

Levrats Qualifikation steht für Sommaruga freilich ausser Frage. Der vormalige SP-Präsident verfüge über Führungsqualitäten, sei vernetzt und habe sich als Mitglied der zuständigen Parlamentskommissionen intensiv mit den bundesnahen Betrieben beschäftigt.

FDP-Wasserfallen fürchtet «Roten Riesen»

Levrat seinerseits gab sich vor den Kameras zurückhaltend. Sichtlich bemüht, Provokationen zu vermeiden, beschränkte sich der 50-Jährige auf vergleichsweise allgemein gehaltene Statements. Er strebe bei der Post einen Ausgleich «zwischen Markt, Mitarbeitenden und Kunden» an. Die Dichte des Schweizer Poststellennetzes bezeichnete er als «Trumpf».

Der Erhalt einer möglichst grossen Zahl von Poststellen ist traditioneller Kern sozialdemokratischer Service-public-Politik. Tatsächlich will inzwischen auch der Bundesrat die Anzahl Poststellen «stabilisieren», wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht hervorgeht. Heikler könnte für Levrat die vom Bundesrat angestrebte und von links vehement bekämpfte Privatisierung der Postfinance werden. Anspruchsvolle Baustellen sind auch das schrumpfende Briefpostgeschäft und die Konkurrenz beim Paketversand.

Aufseiten der SP ist die Freude über Levrats Kür jedenfalls gross. Die Partei steht nun zwar vor dem Problem, dass sie einen neuen Kandidaten für die Freiburger Regierungswahlen im Herbst suchen muss. Auch aus dem Ständerat wird Levrat Ende September zurücktreten, um Anfang Dezember bei der Post zu beginnen. Wichtiger ist aus SP-Sicht aber das, was der Freisinnige Christian Wasserfallen am Mittwoch mit Schaudern konstatierte: dass sich der «Gelbe Riese» nun hin zu einem «Roten Riesen» entwickelt.

