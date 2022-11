Junge Musiktalente – Laute Schotten und ein junger Überflieger Beim diesjährigen Gönnerkonzert in der Vetropack Hall der Musikschule Zürcher Unterland lag Gehörschutz bereit und ein Achtjähriger überraschte das Publikum. Koni Ulrich

Zum Abschied alle auf der Bühne (von links): Klavierlehrerin Irene Bont, Dudelsacklehrerin Jeanine Piesold, die jungen Musikanten Sean, Yael und Marius sowie Schulleiter Andrea Willi. Foto: PD

Zunächst dachten die etwas spärlich gekommenen Besucher an einen Witz, als sie den Karton mit den Ohrenstöpseln neben der Eingangstüre sahen. Spätestens als das Dudelsack-Trio mit Lehrerin Jeanine Piesold und den Schülern Yael Geuggis und Sean Hertner mit ziemlichem Getöse durchs Portal marschiert kam, machten nicht wenige im Publikum vom Zubehör Gebrauch. Die drei füllten den Raum nicht nur mit ihren teils langgezogenen Klängen, gut hörbar waren auch die Schritte des «Pipe Majors». «Nicht so leicht wie es aussieht», erklärte dazu Lehrerin Piesold. Es gelte einerseits, die Schritte mit der Musik zu koordinieren, zusätzlich das Pressen der Blassäcke mit den Armen richtig zu timen. Zunächst spielte das Trio die zwei traditionelle Melodien «Scotland The Brave» und «Amazing Grace». Dann stampfte der von der Serie «Herr der Ringe» bekannte «Steamtrain To Mallaig» durch den Konzertsaal.

Spezielle Förderungen dank Gönnern

War im Vorjahr das Programm rein zahlenmässig etwas reicher bestückt gewesen, so spielte dieses Mal ausser dem erwähnten Trio nur noch der sehr junge Pianist Marius Büschlen, dafür gab es auch von ihm gleich mehrere Stücke zu hören. Der Zweitklässler brauchte eine spezielle Einrichtung, die ihm überhaupt erst das Bespielen des Fusspedals am Steinway-Flügel ermöglichte. Schier unglaublich ist, dass Marius erst im Februar dieses Jahres mit dem Klavierspiel begonnen hatte. Nach neun Monaten spielt er nun also aus einer Mozartoper oder den Winter aus Vivaldis vier Jahreszeiten, teils sogar auswendig, obwohl die Noten zur Sicherheit vor ihm standen.

Der Förderfonds der Musikschule Zürcher Unterland unterstützt einerseits solche besonderen Talente, andererseits aber auch junge Leute, die mit Einschränkungen zu kämpfen haben, erklärte Schulleiter Andrea Willi dem Publikum. Dabei kann es sich wahlweise um eine Verlängerung der Unterrichtslektionen handeln, um zusätzliche Theorielektionen oder aber wird den jungen Musikern die Möglichkeit geboten, ein zweites Instrument zu erlernen.



