Hotel Mövenpick Opfikon – «Le Petit Chef» kocht im Unterland Ab sofort kann man im Mövenpick-Hotel Zürich Airport den kleinsten Koch der Welt ins Herz schliessen. Beatrix Bächtold

«Bonjour. Bienvenue», sagt das Köchlein, marschiert über den Tisch, hüpft auf den Tellerrand, verbeugt sich und hebt seine hohe Kochhaube zum Gruss. Gerade einmal sechs Zentimeter misst dieses 3-D-Männchen. Ihm kann der Gast während fünf Gängen zuschauen, wie er Fische fängt, Rüebli aus dem Boden zieht oder fürs Dessert die Sämchen einer Vanilleschote mit dem Taschenmesser herauskratzt. Kurz, dieser Minikoch spielt der Küchenbrigade in Originalgrösse die Zutaten fang- und pflückfrisch in die Hände. Manchmal gelingt ihm das. Dann hüpft und jauchzt er. Manchmal gerät er aber auch in glühende Grillkohle oder kämpft sich unter Möwengeschrei durchs Wellengetose.