Gold an den Euro Skills – Leandra Schweizer ist die beste Metzgerin Europas Die 21-jährige Rafzerin hat an den europäischen Berufsmeisterschaften Euro Skills in Graz die Goldmedaille gewonnen. Alexander Lanner

Fleischfachfrau Leandra Schweizer aus Rafz konnte an den Euro Skills in Graz die Goldmedaille gewinnen. Foto: Tatjana Schnalzger (Swiss Skills)

Sie hat es geschafft. Leandra Schweizer aus Rafz ist die beste Metzgerin Europas. An den viertägigen Europäischen Berufsmeisterschaften Euro Skills in Graz durfte sich die 21-Jährige am Sonntag an der Schlusszeremonie die Goldmedaille umhängen lassen.

Die Schweizer Nationalmannschaft war in insgesamt 16 Wettbewerben angetreten. Nicht weniger als 14 Medaillen holte das Team dabei. Neben der Goldmedaille von Leandra Schweizer tragen 5 weitere Schweizerinnen und Schweizer nun den Titel Europameisterin oder Europameister. Zudem resultierten 3 Silber- sowie 5 Bronzemedaillen für die Teilnehmenden aus der Schweiz.