Tennis: Schweizer Meisterschaften – Leandro Riedi beendet Erfolgsjahr mit kleinem Dämpfer An den Schweizer Meisterschaften der Elite in Biel war für Leandro Riedi aus Bassersdorf schon im Viertelfinal Endstation. Seine sportliche Erfolgsbilanz im Pandemie-Jahr 2020 vermag dies nicht zu trüben. Walter Baur

Leandro Riedi

während des umkämpften und am Ende knapp verlorenen Viertelfinals in Biel gegen Jakub Paul. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

An den Schweizer Meisterschaften der Elite schied Leandro Riedi, der in der nationalen Rangliste an Position 6 liegt, schon im Viertelfinal aus. Gegen Jakub Paul, die aktuelle Nummer 12 im Schweizer Ranking, unterlag Riedi nach hartem Kampf 3:6, 6:4, 4:6. «Es war ein guter Match, sehr knapp – und Jakub Paul war der solidere Spieler am Schluss», kommentierte Riedi. Zuvor hatte der Bassersdorfer gegen Damien Wenger noch souverän 6:3, 6:1 gewonnen. Schweizer Meister wurde in Abwesenheit von Roger Federer und Stan Wawrinka der topgesetzte Henri Laaksonen mit einem 7:6, 6:4 gegen Johan Nikles. Der Anlass im Leistungszentrum des Schweizer Tennisverbands Swiss Tennis Biel kam unter Ausschluss des Publikums sowie unter strengen Coronavirus-Schutzmassnahmen zur Austragung.