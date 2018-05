Wenn wild balzende Männer losgelassen ...

Sie haben die Hochschule für Musik und Theater (1999–2003) in Leipzig besucht und danach in Deutschland an diversen Kulturhäusern gewirkt. Weshalb schweiften Sie in die Ferne und kehrten zurück?

Hans-Caspar Gattiker: Ich machte die klassische Vorsprechrunde an den staatlichen Schulen und wurde schliesslich in Leipzig angenommen. Ich hatte Lust, mal aus Zürich wegzugehen, und wollte nicht zuletzt auch in Deutschland studieren, um mich in der Sprache zu Hause zu fühlen. Nach der Schauspielausbildung beginnt das Sich-Bewerben von neuem. Der Grund für die Rückkehr nach einigen Engagements war schliesslich ein privater. Ich erhielt unerwartet ein Angebot des Stadttheaters Luzern und das passte gut, weil meine Freundin damals auch viel in der Schweiz zu tun hatte. Dort bin ich, mit einigen Turbulenzen – verletzte Schulter –, doch sieben Jahre als festes Ensemblemitglied hängen geblieben. Es war eine aufregend tolle Zeit.

Dann haben Sie sich aber vermehrt in Fernseh- und Filmproduktionen wiedergefunden. Ein bewusst gefasster Entscheid?

Es hat sich so ergeben. 2016 gab es in Luzern einen Wechsel des Intendanten. Ich fand, es ist an der Zeit, etwas Neues zu erfahren. Ich spielte 15 Jahre fast pausenlos. Vor allem in Luzern, mit einem sehr kompakten Ensemble, stehst du dauernd spielend oder probend auf der Bühne. Das ist einerseits toll, aber zehrt auch unglaublich an der Substanz. Das Leben daneben blieb ziemlich auf der Strecke, man stellt sich dem Theater komplett zur Verfügung. Die Sehnsucht, anderes auszuprobieren, wuchs. 2013 wurde ich für den «Tatort: Zwischen zwei Welten» von Mike Schaerer angefragt. Die Episodenrolle des Daniele Rossi hat mich ins Filmgeschäft gebracht.

Nun wohnen Sie wieder in Zürich und da soll ja auch der neue «Tatort» spielen. Schielen Sie auf ein Engagement?

Es ist die Chance, eine über mehrere Episoden laufende Geschichte zu erzählen und Figuren zu entwickeln. Klar, so was wäre natürlich toll. (lacht)

Wenn man Ihre bisherigen Rollen betrachtet – Stasioffizier, Polizist oder im «Papa Moll»- Film einen Zauberer: Täuscht es, oder verkörpern Sie eher düstere Charaktere und sind gerade die reizvoller?

Auch wenn meine Mutter jeweils etwas leidet, wenn ich mal wieder so eine finstere Gestalt mime, macht es natürlich Spass, verschrobene Typen darzustellen. Theater zu spielen, ist auch ein Ventil. In jedem Menschen schlummern Abgründe. Ich glaube nicht an Gut oder Böse, es kommt nur auf die Umstände an, wohin man getrieben wird. Anders gesagt, ist es für mich auch eine Bereicherung, ein «Training» in Empathie. Wir dürfen uns mit Geschichten auseinandersetzen, die ja immer und überall sind, und danach bin ich süchtig. Andere Ansichten und Denkweisen spüren, wenn wir ein Stück, eine Figur erarbeiten. Ein spannender Weg. Das Geschichtenhören und -erzählen hat mich zu diesem Beruf geführt und lässt mich nicht mehr los.

Hans-Caspar Gattiker

Und nun eine Operette. Neuland?

Nicht einmal. Ich wirkte in Göttingen (D) in der «Fledermaus» mit, die aber ausschliesslich mit Schauspielern besetzt war. Ich habe auch schon in Musicals (Che in «Evita», auch in Göttingen) gespielt. Das Interessante an Dreispartenhäusern wie zum Beispiel Luzern ist, dass es auch spartenübergreifende Produktionen gibt. Da wurde ich aber nicht als Sänger, sondern als singender Schauspieler besetzt.

Das Fach Operette verbindet Schauspiel und Gesang. Eine Kombination nach Ihrem Gusto?

Ich freue mich immer sehr, bei musikalischen Produktionen mitzumachen. Einfach auch, weil ich Musik liebe. Früher spielte ich Cello und Schlagzeug, heute wohne ich in einer WG, deshalb konsumiere ich sie heute eher. Den effektiven Schritt, das Musizieren ernsthafter zu verfolgen, habe ich nie getan. Heute leide ich fast etwas darunter, fühle mich um eine Ausdrucksmöglichkeit amputiert. Aber beispielsweise bei Musicals wie «Tom Waits» reicht mein Gesang, da kann ich einfach interpretieren und mich auch voll in die Figur einfühlen.

Welche Figur verkörpern Sie in «Grüezi – Der wilde Mann» und worum dreht sich die Handlung?

Den Gottfried Blüemli, Besitzer des Hotels «Der wilde Mann». Er ist der Ansicht, ein solcher zu sein. Gritli kam einst als Kind mit dem Ferienzug her und verliebte sich in die Gegend. Also blieb sie und wurde Teil der Familie. Eigentlich ist sie es, die den Betrieb schmeisst. Gottfried hat drei Söhne und so mondän, wie er ist, nannte er sie Franz, François und Francesco. Er erzog sie in den entsprechenden Landessprachen. Alle sind sie in Gritli verliebt, er selber – im Versteckten – auch. Schwierig wird es, wenn die sich deswegen streiten, er schlichten und für sie bei Gritli werben soll. Erschwerend hinzu kommt, dass ein Filmteam anreist und Gritli, die gerne zum Film will, vom Regisseur hin und weg ist, um dieses Ziel zu erreichen.

Was für ein Mensch ist dieser Gottfried Blüemli?

Eigentlich alle Figuren sind sehr liebenswert. Er ist etwas eitel und gefällt sich sehr in der Rolle des perfekten Gastgebers. Er ist stolz auf das Erreichte und in der Sache nicht ganz uneigennützig.

Worin besteht die Heraus­forderung bei Rolle und Stück?

Dass es Spass macht. Es ist eine lustige Geschichte mit schönen Figuren, toller Musik und gut geschriebenen Dialogen. Wenn man diese knackig aufgreift und mit Tempo bringt, ist es eine sehr unterhaltende Revue.

Diese Revue-Operette (mit ­Musik des österreichischen Komponisten Robert Stolz) hat in den 1930er-Jahren in Zürich stark polarisiert. Von Kritikern zerrissen – man sprach von «schamlosem Missbrauch des Schweizer Volkstums» –, vom Publikum geliebt . . .

Wenn man in die Tiefe gehen will, findet man durchaus auch eine kritische Ebene. Der Autor Robert Gilbert war Jude und musste seinerzeit aus Deutschland flüchten. Das Stück widerspiegelt auch den Blick des Flüchtlings, der in die heile Welt, die Schweiz, kommt. Das Reisen hat eine Bedeutung, da schwingt durchaus Sarkasmus und Ironie mit. Der Traum von der Idealwelt, von Heimatgefühl, das kann man nachvollziehen, aber wir halten da nicht den Daumen drauf.

Nun verspricht das Stück auch wunderbare Melodien und himmelblaue Träume.

Wir möchten in erster Linie gut und lustvoll unterhalten. Das Genre Operette hat etwas Subversives. Es ist lustig, kann aber auch gedankenvoll sein. Diese Operette ist ein Kommentar auf die Realität ihrer Zeit, davon findet sich aber durchaus einiges auch im Heute wieder.

(Zürcher Unterländer)