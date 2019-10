Alter Hund, was nun?

Zwei Tierärzte nehmen Stellung

Ist die Bereitschaft von Hunde- und Katzenhaltern, auch alte Tiere aufwendig behandeln zu lassen, gestiegen?



Patrick Kircher: Ob es eine echte Zunahme gibt, ist schwer zu sagen. Mit Sicherheit wurden Behandlung und Diagnosemethoden massiv verbessert, was die Behandlungen aufwertet.



Franck Forterre: Die einfachen Fälle landen ohnehin nicht in der Klinik. Wer zu uns kommt, ist bereit, mehr als 500 Franken zu bezahlen. Der Trend dazu ist in den USA spürbarer als hier, diagnostisch will der Tierbesitzer aber auch hierzulande nichts unversucht lassen: CT, MRT, da wird sehr viel gemacht.



Wie steht es mit Therapien bei sehr unsicherem Erfolg?



Kircher: Die Tierbesitzer wünschen das durchaus. Die Tierärztinnen und Tierärzte müssen dann bisweilen auch für das Tier sprechen und bei aussichtslosen Fällen eingreifen. Sie sehen sich als Anwalt des Tieres und versuchen, den Besitzer zu überzeugen.



Forterre: Der Wunsch, dass eine Behandlung trotz wenig Chancen probiert wird, ist verständlich. Wir bemühen uns dann, dem Besitzer die Situation des Tiers zu verdeutlichen; in über 90 Prozent der Fälle wird das akzeptiert. Wir achten auf ethische Fragen. Will ein Tierbesitzer es partout versuchen, sagen wir nicht Nein: Sonst würde das Tier allenfalls von Arzt zu Arzt geschleppt, müsste noch schlimmer leiden. Hier können wir zumindest eine gute, auch palliative Betreuung sicherstellen.



Wie erleben Sie die Relevanz des Tiers für den Besitzer?



Forterre: Heute sind Kleintiere Familienmitglieder, deren Tod sehr schmerzhaft für die Halter ist. Die Leute, die herkommen, wollen dem Tier unbedingt helfen: Mit diesen Gefühlen muss man umgehen können. In den letzten Jahren kam daher auch das Fach Kommunikation auf unseren Lehrplan. Ich selbst halte drei Katzen und würde sie so weit wie sinnvoll behandeln lassen. Aber nicht so weit wie möglich: Es geht um die Lebensqualität fürs Tier. Ich musste schon Katzen von mir einschläfern.



Kircher: In den meisten Fällen ist die Bindung zwischen Halter und Tier sehr eng. Tiere werden als Familienmitglieder angesehen. Und im Rahmen der sich ausbreitenden Individualisierung unserer Bevölkerung nimmt die Bedeutung der Haustiere stetig zu.



Ist so ein starker Fokus aufs Tier verkehrt?



Forterre: Ich persönlich habe mich ab und zu gefragt, ob ich nicht besser Humanmedizin studiert hätte, um Kindern helfen zu können. Aber man kann das nicht gegeneinander ausspielen. Vielleicht ist für ein Kind genau der Hund, den ich gerade heile, lebenswichtig.



Franck Forterre, Leiter Kleintierklinik Bern, Klinischer Leiter der Abteilung für Kleintierchirurgie Vetsuisse-Fakultät Bern



Patrick Kircher, Prodekan der Vetsuisse-Fakultät Zürich, Leiter der Klinik für Bildgebende Diagnostik