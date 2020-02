Es gibt sehr viele kleine gelbe Ordnersymbole auf dem Speicherstick von Martin Hütters (Name geändert), alle mit Vor- und Nachname beschriftet. Wenn er sie mit der Maus öffnet, erscheinen Fotos von zwei lächelnden Frauen mit ihrem Neugeborenen auf dem Arm, ein dunkelhaariges Mädchen, das Kickboardfahren übt, und ein Junge mit Schultüte. Die Kinder auf den Fotos haben eine Gemeinsamkeit: Martin Hütter ist ihr Vater. Biologisch zumindest.

Hütter, 1,90 Meter gross, sportliche Figur, keine Haare, glaubt, dass er 80 bis 100 Kinder gezeugt hat. Seit elf Jahren spendet der 48-Jährige seine Samenzellen an Frauen, die Mutter werden wollen. An lesbische Paare, Singlefrauen oder Heteros, bei denen der Mann nicht zeugen kann. Ein Jahr hat er bei Samenbanken gespendet, seit 2009 spendet er auch privat. Verboten ist das nicht – es kann einem ja auch niemand verbieten, mit einem Fremden Sex zu haben.

Geld verlangt Hütter für die jeweils etwa sechs Milliliter Sperma nicht, nur für die Anfahrts- und Hotelkosten. Mit den Samenspenden will er Menschen helfen, die keine Kinder bekommen können – aber sie nähren auch sein Selbstbewusstsein. «Eine gewisse Genugtuung und Bestätigung ist es schon», sagt er.

Elf Kinder in einem Jahr

Unfruchtbarkeit wird eher mit Frauen assoziiert als mit Männern. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, zeugungsunfähig zu sein, auf beide Geschlechter etwa gleich verteilt. Beim Bundesamt für Gesundheit geht man davon aus, dass etwa 15 Prozent der Paare in der Schweiz ungewollt kinderlos sind. Samenspender Martin Hütter hat fitte Spermien. Sein Spermiogramm, das er einem beim Treffen vorlegt, zeigt 85 Millionen Spermien pro Milliliter, Mobilität gut. Im vergangenen Jahr wurden elf Kinder geboren, die er gezeugt hat, sagt er.

Im Café seines Wohnorts im Mittelland dreht er sich immer wieder vorsichtig um. Er schaut, ob er jemanden kennt. Manchmal ist das so, dann grüsst er freundlich. Sein echter Name soll nicht in der Zeitung stehen. Weder seine Freunde aus der Fussballmannschaft noch seine 19-jährige Tochter wissen, dass Hütter Samenspender ist. Dabei wird das älteste seiner Spenderkinder in diesem Jahr schon 11, das jüngste ist im September geboren.

Hütter steht auf Abruf, seinen Dienstplan gleicht er mit den Frauen ab.

Die Frauen, die seine Samenzellen wollen, finden Martin Hütter meist in Foren, die ein bisschen funktionieren wie Tutti.ch. Es geht nur um wesentlich intimere Angebote und Gesuche. Hütter wirbt in seinem Profil damit, dass er zuverlässig ist und «alle Tests und Papiere» vorweisen kann. Darunter ein HIV-Test, ein Bakterientest und ein Spermiogramm.

Er hat das Spendersein perfektioniert und ist auch deshalb gefragter als manch anderer, der sich als privater Spender versucht. Eine schwangere Frau bedeutet für ihn auch, «zu wissen, dass ich erfolgreich war». Es scheint, als würde seine Potenz sein Selbstwertgefühl streicheln.

Im September hat er Lisa und Katja über eines der Foren kennen gelernt. Beim ersten Treffen hatten die Frauen viele Fragen. Ist er gesund, warum spendet er, welche Werte sind ihm wichtig? Treffer. Sie wollten ihn. Hütter spielt eine Whatsapp-Sprachnachricht der beiden Frauen vor: Alle drei warten jetzt auf einen positiven Ovulationstest bei Katja, um die fruchtbaren Tage zu bestimmen. Hütter steht auf Abruf, er arbeitet bei einem Logistikbetrieb und gleicht seinen Dienstplan mit den Frauen ab.

Reden. Masturbieren. Becher abgeben.

Vereinbart ist die «Bechermethode». Dazu wird Martin Hütter in einen Becher ejakulieren, die Spende an das Paar übergeben, Katja wird sich die Samenzellen vorsichtig mit einer Spritze einführen. Manchmal dauern die Treffen keine zwei Stunden, sagt Hütter. Reden. Masturbieren. Becher abgeben. Heimfahren.

In der Schweiz sind gleichgeschlechtliche Paare und Singlefrauen von einer Behandlung aus Samenbanken ausgeschlossen. Eine Insemination ist aber auch eine finanzielle Frage: Bei der Zürcher OVA IVF Clinic zum Beispiel kostet die einmalige Grundgebühr 1500 Franken, eine Spermaportion 800 Franken, Ultraschall und Medikamente machen zwischen 200 und 600 Franken aus. Bei vier Versuchen, die durchaus üblich sind, kommen also mehr als 5000 Franken zusammen. Bei einer In-Vitro-Fertilisation sind die Kosten in der OVA IVF Clinic noch höher: ab 9500 Franken aufwärts.

Im Café fragte der Kollege, ob Hütter sich vorstellen könne, seiner Frau und ihm Samenzellen zu spenden.

Die Kundinnen von Martin Hütter fragen nicht, welchen Job oder IQ er hat. Sie wollen herausfinden, ob er ihnen sympathisch ist. Hütter ist offen, gesprächig und kann viel über die schöne Landschaft ringsherum erzählen. Viele Frauen, die ihn als Samenspender wollen, kommen aus Bayern, Baden-Württemberg, Österreich oder aus der Schweiz. Nur nicht zu nah an seinem Wohnort, das möchte Hütter nicht.

Wie hat denn alles überhaupt angefangen? 2009 habe ihn sein Arbeitskollege um ein privates Treffen gebeten. Hütter dachte an alles Mögliche, aber daran nicht: Im Café fragte der Kollege, ob Hütter sich vorstellen könne, seiner Frau und ihm Samenzellen zu spenden. Er brauchte Bedenkzeit. «Ich habe mich gefragt, warum die gerade mich wollen, ich sehe jetzt nicht besonders gut aus.» Aber dann fand er es irgendwie spannend.

Die Frau seines Kollegen wurde schwanger. Als sich das Paar freute, war es auch für Hütter ein tolles Gefühl. Und er machte weiter, gab sein Sperma bei Samenbanken in Deutschland, Dänemark, Österreich und der Schweiz ab. Wie viele Kinder dabei entstanden sind, weiss er nicht.

Auch bei der Einschulung war er dabei

Er scrollt jetzt durch seine Mails und zeigt sein Postfach, das er nutzt, um mit Interessentinnen zu schreiben. Viele Eltern schicken ihm regelmässig Fotos – die Heteropaare weniger, die blieben eher auf Distanz, sagt er. Bei vielen Kindern, manchmal auch schon bei den Babys lässt sich die Ähnlichkeit nicht leugnen – die etwas tiefer liegenden Augen, dunkelbraun.

Wie beim neunjährigen Jannik, ein Foto im Fussballtrikot: Er wohnt mit seinen Müttern in Deutschland. Bald wird Hütter die Familie besuchen. Das macht er einmal im Jahr, auch bei Janniks erstem Schultag war er dabei; eine Aufnahme, bei der er mit den beiden Frauen neben dem Jungen steht, bestätigt das. Die Mütter wollten, dass er von Anfang an weiss, wer sein biologischer Vater ist. Zu elf weiteren Spenderkindern hat Hütter Kontakt, sagt er.

Auch bei den Samenbanken hat er immer angegeben, dass die Kinder ihn kontaktieren können. In der Schweiz darf man seit 2001 die Identität des genetischen Vaters erfahren, sobald man volljährig ist. Hütter findet das gut. «Es ist für jeden wichtig, dass er weiss, wo er herkommt.» Was manche seiner Söhne und Töchter später denken würden, wenn sie wüssten, dass sie eine ganze Schar Halbgeschwister haben? Hütter verschweigt den Frauen nicht, dass er kein exklusiver Spender ist. Nur die genaue Zahl nennt er nicht. «Ich will nicht unmenschlich rüberkommen», sagt er.

Ob Becher oder Sex, entscheiden die Frauen

In seinem Mailpostfach ist er jetzt kurz vor Silvester angelangt. Eine Frau bedankt sich. Sie sei mit dem Ablauf sehr zufrieden gewesen. Auch der Akt sei «sehr schön und verständnisvoll» gewesen. Moment mal? Ja, es gäbe auch «die natürliche Methode», sagt Martin Hütter. Manche Frauen wollten das. Statt Becher und Spritze zu benutzen, schläft er dann mit ihnen, ungeschützt. Die Entscheidung ob «natürlich» oder mit Becher, überlasse er den Frauen, sagt Martin Hütter. Der Sex sei dann nicht leidenschaftlich, sondern eben zweckorientiert. Ohne Vorspiel. Ohne Küssen. «Wenn es zu sinnlich wird, dann bin ich eher derjenige, der bremst, das könnte sonst zu emotional werden.»

Reproduktionsmediziner sind fassungslos, wenn man sie auf «die natürliche Methode» anspricht. Schon die Bechermethode sei nicht sicher. Viele Frauen lassen sich zwar einen HIV-Test vorlegen, aber eine HIV-Infektion kann erst nach einer Inkubationszeit von drei Monaten ausgeschlossen werden. Bei Samenbanken werden die Spermien deshalb sechs Monate in Stickstoff aufbewahrt, bis die Spender den zweiten Bluttest gemacht haben. Eine private Spende ist indes ein unkalkulierbares Risiko, auch für den Spender.

Manche Frauen wollen «die natürliche Methode». Dann schläft er mit ihnen.

Für Martin Hütter ist es ein persönlicher Deal, und der basiere eben auf zwischenmenschlichem Vertrauen. Trotzdem glaubt er, dass er sich auch in Zukunft nicht mit Chlamydien, HIV oder Syphilis anstecken wird. «Die Frauen wollen schwanger werden und ein gesundes Kind haben und nicht irgendwelche Krankheiten verbreiten», sagt er.

Die Frage, warum er so viele Kinder gezeugt hat, ist immer noch nicht ganz beantwortet. Mit der Zeit hätten sich immer mehr Frauen wieder gemeldet, die noch ein Geschwisterkind zeugen wollten. «Und es gab auch viel Mundpropaganda», sagt Hütter. «Und dann nahm das eben so seinen Lauf.» Aber nicht mehr lang, sagt er. Ende 2020 wolle er aufhören. Er werde schliesslich nicht jünger. Und Nachkommen habe er ja nun genug.