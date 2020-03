«Die Jungen zeigen mehr Disziplin als manche Alt-68er»

Vor dem Lockdown sagten gewisse ältere Menschen: «Was soll schon sein? An irgendetwas stirbt man sowieso.» Haben jetzt auch die Älteren begriffen, dass es ernst ist?

Ich denke schon. Die Leute realisieren, dass vom Coronavirus nicht nur alte Menschen betroffen sein können, sondern auch Menschen ab 50, etwa wenn sie Diabetes oder eine Immunschwäche haben. Die Anpassungsprozesse laufen nun sehr rasch ab. In meiner jetzigen Umgebung im Prättigau wohnt eine Grossmutter mit ihrer Tochter zusammen im gleichen Haus. Die beiden essen nicht mehr zusammen und behelfen sich mit einem Mahlzeitendienst. Dass sich da was ändert, spricht sich in einem kleinen Dorf schnell herum.

Es gibt bereits Einkaufsdienste und andere Solidaritätsaktionen für ältere Menschen. Verbessert das die Generationenbeziehung über die Krise hinaus?

Die Generationenbeziehung in der Familie wird durch den Lockdown kurzfristig gestört, aber gegenseitig unterstützen kann man sich ja auch ohne direkten persönlichen Kontakt. Das Treffen mit der Grossmutter läuft nun halt über Skype ab. Gesellschaftlich ist vorstellbar, dass die Generationen trotz Solidaritätsaktionen noch stärker auseinanderdriften. Persönliche Kontakte unter Nachbarn verschiedenen Alters werden jetzt ausgesetzt, Ältere bleiben aus Vorsicht zu Hause, und wenn sie einmal unterwegs sind, halten die anderen Leute Abstand von ihnen.

Müssen sich nicht eigentlich die Älteren solidarisch zeigen? Zum Beispiel gegenüber Selbstständigen, die ihre Läden schliessen müssen?

Es ist so, dass die jüngere Generation den Preis zahlen muss in der «aussergewöhnlichen Lage». Sie sind es, die stark in die Arbeit eingebunden sind, in der Gastronomie, im Detailhandel, in der Hotellerie oder in der Kultur. Sie müssen jetzt alle zumachen zum Schutz der Älteren. Ich frage mich, ob nicht ältere Menschen die Jungen unterstützen sollen, die jetzt keine Arbeit haben. Es ist vielleicht utopisch, aber eigentlich brauchte es jetzt eine Glückskette für junge Selbstständige wie Coiffeusen, Künstler, lokale Wirte, Familienhotels. Da könnte man die Solidarität über finanzielle Mittel ausdrücken.

Die Pensionierten sollen jetzt spenden?

Wieso nicht? Aus Erhebungen weiss man, dass Menschen über 70 im Vergleich zum Gesamteinkommen die grosszügigste Gruppe ist, wenn es ums Spenden geht. Es sind Menschen, die altersbedingt nicht mehr Freiwilligenarbeit leisten können oder denen es aktuell nicht mehr möglich ist, sich als Mentoren für Schüler zu betätigen, weil Kontakte zwischen Schulen und Pflegeheimen ausfallen. Nicht alle Pensionierten sind reich, aber der Anteil der wohlhabenden älteren Menschen ist beträchtlich.

«Ältere regen sich nun vor allem darüber auf, dass Konzerte abgesagt werden.»

Wer heute in Rente geht, kann oft viele Freiheiten geniessen. Macht es Pensionären momentan mehr Mühe, aufs Reisen zu verzichten, als Leuten um die 30?

Momentan fühlen sich die aktiven Rentner am stärksten von den staatlichen Massnahmen betroffen. Jene, die Kurse besuchen, in Konzerte gehen oder sich zum Sport oder zum Wandern treffen. Die fühlen sich nun ein- und ausgesperrt. Vielfach handelt es sich bei den «jungen Alten» um gesunde Menschen, die voll die «späten Freiheiten» eines nachberuflichen Lebens genossen haben – und jetzt wird ihnen urplötzlich diese Freiheit genommen, alles tun zu können, was sie sich immer gewünscht haben.

In der Diskussion um den Klimawandel war immer wieder von einer egoistischen Generation die Rede. Bewirkt die aktuelle Situation etwas?

Bei den Babyboomern sind Individualisierung und Selbstbestimmung auf jeden Fall stark prägende Werte. Neue Formen von Zusammenarbeit wie in der Sharing Economy oder Teamarbeit sind in der jungen Generation stärker verbreitet. Mir fällt auf, dass die Jungen derzeit oft mehr Disziplin zeigen als manche Alt-68er, die sich seit ihrer Jugend gegen soziale Einschränkungen gewehrt haben.

Wie erklären Sie das?

Die Jüngeren sind eingebunden in Arbeit oder Ausbildung, sie tragen berufliche und oft auch familiäre Verantwortung. Die aktiven Rentner erleben, dass ihre späte Freiheit durch die Quarantäne nun zurückgebunden wird. Ich habe auch schon gehört, dass sich Ältere nun vor allem darüber aufregen, dass Konzerte abgesagt werden und sie nicht mehr organisierte Wanderungen oder Seniorentreffen durchführen können.

Wie beurteilen Sie allgemein die Folgen des Lockdowns für das Leben in der Schweiz?

Man wird einiges realisieren, zum Beispiel, wie wichtig Grosseltern sind als Betreuungspersonen. Auch die Bedeutung von lokalen Geschäften wird steigen, man wird sich plötzlich bewusst, was es ausmacht, wenn man in der Nähe einkaufen kann. Wenn der Ausnahmezustand nicht zu lange dauert, kann die Schweiz als sorgende Gemeinschaft gestärkt aus der Situation hervorgehen.