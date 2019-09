Ich würde ja gerne, aber...

Im Herbst werden in vielen Schulhäusern und Kindergärten wieder die Elternräte gewählt. Ein jährlicher Pflichttermin, ein jährlicher Termin des Grauens. Die Wahlen laufen meist so ab: quälende Stille, beschämte Blicke, und irgendwann ringt sich der oder die Gutmütigste in der Runde durch, dieses Amt jetzt in Gottes Namen für ein Jahr zu übernehmen.

Damit man in diesem Moment nicht einfach nur schweigend zu Boden blicken muss, hier ein Bündel von Ausreden für die perfekte Drückebergerei.

1. Ich habe ein kleines Kind zu Hause.

2. Ich finde, Daniela hat das letztes Jahr super gemacht.

3. Ich bin eher so der introvertierte Typ.

4. Dieses Jahr ist es schlecht, nächstes Jahr gerne.

5. Wenn ihr wüsstet, was in unserer Firma gerade los ist!

6. Es ist schon spät, ich muss weg.

7. Meinem Kind wäre dieses Engagement peinlich.

8. Ich habe schwache Nerven.

9. Ich kann mich nicht durchsetzen.

10. Mein Mann hat es mir verboten.

11. Meine Frau hat es mir verboten.

12. Ich muss wirklich weg.

13. Ich will mich nicht zu sehr in den Vordergrund drängen.

14. Hat dieses Doodle was mit Almdudler zu tun?

15. Ich bin viel zu undiplomatisch.

16. Oder zu diplomatisch?

17. Den Schulleiter, wie heisst er gleich noch mal, ach egal, jedenfalls: Den kann ich überhaupt nicht leiden.

18. Herrje, jetzt muss ich ganz dringend weg.

19. Ich hab hohen Blutdruck.

20. Bei mir geht es nicht. Aber ich kann zu Hause meinen Mann fragen und melde mich dann wieder.

21. Und ich verkaufe als Entschädigung auf dem Schulfest wieder meinen legendären Käsekuchen!

22. Habe kein Handy, bin schlecht erreichbar.

23. Ihr steht nicht wirklich hinter mir, das spüre ich.

24. Dieses Amt würde meine Work-Life-Balance über Gebühr belasten.

25. Oh, höchste Eisenbahn! Muss wirklich weg, echt jetzt.

26. Ich mag keine Menschen! Apropos: Wann hört das hier endlich auf?

27. Ich bin schon mit der Hundeschule so beschäftigt.

28. Mein Therapeut sagt, ich bin noch nicht so weit.

29. Rückenschmerzen.

30. Mein SUV passt nicht auf den Schulhausparkplatz.

31. Meine Frau sagt, ich bin Choleriker.

32. Ich spüre gerade ganz schlechte Energien in diesem Raum.

33. Brauchen wir überhaupt einen Elternrat?

34. Schon Homer Simpson sagte: Es zu versuchen, wäre der erste Schritt zum Versagen.

35. Jetzt habe ich gerade erst ein Netflix-Abo abgeschlossen.

36. Das sind gar nicht meine Kinder.

37. Okay, ich mache es.