Machen Sie doch eine Auszeit

Dieser Text handelt von Arbeit, dennoch: Man stelle sich bitte einen lauen Sommerabend vor, an einem schönen Ort. Zugegeben, dafür braucht es vermutlich Fantasie. Möglicherweise ist der Finger, der gerade über den Bildschirm scrollt, noch steif vor Kälte. Aber stellen wir uns trotzdem diesen Abend vor, wie er sich gerade in Ferien abzuspielen pflegt, meist in der zweiten Woche.

Es ist ein Abend idealerweise mit einer oder mehreren geliebten Personen, alles gerade so schön, so viel einfacher als sonst, kaum ein Gedanke an Kollegen, Abgaben oder Abrechnungen kommt auf. Und doch geht es bald wieder nach Hause, zurück in den Alltag, und damit in das Büro, das Geschäft, die Praxis – wo auch immer der erwerbstätige Mensch den Grossteil der Sonnenstunden zu Hause eben verbringt.

Und auf einmal pirscht sich die Frage an, zwingend wie der Ninja aus dem Schatten: Warum müssen zwei Wochen hier, ein verlängertes Wochenende dort eigentlich die einzigen Freiheitsmomente im Leben eines erwerbstätigen Menschen sein? Die naheliegende, leicht groteske Antwort: Weil es sonst keine Ferien gäbe. Die etwas komplexere Antwort: Weil unsere Gesellschaft Erwerbstätigkeit so dermassen ernst nimmt, dass ihr die Fantasie dafür abgeht, wofür ein Leben ab und zu auch noch gut wäre.

«Rushhour des Lebens»



Dass uns die Arbeit an die Substanz gehen kann, spürt man insbesondere in jener Phase, für die der Soziologe Hans Bertram das Schlagwort «Rushhour des Lebens» geprägt hat. Also jene durchaus reiche und bereichernde Lebensphase zwischen 30 und Mitte 40, die vollgestopft ist mit Menschen, Ansprüchen und eigenen Erwartungen, denen allen, allen, allen Rechnung getragen werden muss.

Es gilt aber oft auch im Berufseinstieg, wenn man sich beweisen muss. Und in dem beruflichen Kraftstadium, wenn man sich erhalten muss oder in der Spätphase, wenn es oft nur noch ums Mithalten zu gehen scheint. In der modernen Arbeitswelt kann man nie aufhören, sich zu verbessern. Stagnation oder Trittbrettfahren sind nicht erwünscht. Die Furcht, eine Auszeit könne der beruflichen Entwicklung schaden, ist weit verbreitet – und teilweise berechtigt. Das zeigen die Gehaltseinbussen, die Menschen hinnehmen müssen, wenn sie sich für längere Elternzeit entscheiden. Das trifft besonders Frauen. Männer sind in der Regel weder gewillt noch mutig genug, um eine längere Abwesenheit zu riskieren.

Und doch gibt es natürlich auch Momente im Berufsleben, in denen man es sich leisten könnte. Es gibt in unserer derzeit recht sicheren Arbeitswelt eigentlich nach ein paar Jahren immer die Möglichkeit, mal etwas Abstand zu gewinnen. Doch der konstante Einsatz, den das Berufsleben von vielen Menschen verlangt, führt eben auch dazu, dass dieser Moment oft schwer zu lokalisieren ist.

Wer sich also wünscht, dass sein Leben – wenigstens zwischenzeitlich – aus weniger Aufgaben und mehr freier Zeit bestehe, muss einiges an innerer Emanzipation leisten. Und er sollte sich vielleicht die grundsätzliche Frage stellen, was der Wert eines Arbeitslebens am Ende gewesen sein muss? Soll es zu viel Erfolg, vor allem zu Sicherheit oder eben auch zu einem möglichst hohen Mass an Freiheit führen?

Kürzere Arbeitszeiten



Nun arbeiten Menschen aus unterschiedlichen Gründen viel: Die Glücklichsten unter ihnen tun es aus Liebe zur Sache. Manche tun es aus Liebe zum Status, zur Macht oder zum Geld. Andere tun es, weil sie nichts Besseres zu tun haben, viele weil ihnen keine andere Wahl bleibt – weil das Gehalt sonst nicht ausreichen würde. Weil Zielvorgaben anders nicht erreichbar wären. Meistens ist es aber ein bisschen von allem. Historisch gesehen sind die Arbeitszeiten heute in vielen Bereichen kürzer, vor allem in der Industrie.

Schweizer arbeiten immer weniger

Doch egal ob man sich in der Baubranche, an Schulen, unter Ärzten, Sozialarbeitern oder in Redaktionen umhört: Statt brutaler Schichten herrscht ein Grundgefühl, dass die Arbeit kein Ende nimmt, dass eigentlich nie Zeit ist, um nichts zu tun oder zumindest etwas, das nicht im beruflichen Sinne produktiv ist. Es gibt immer noch ein Projekt anzustossen, eine Deadline zu erfüllen oder eine Abrechnung zu erledigen. Gerade wenn man viel zu tun hat, kann es schwer werden, zu wissen, ob es schon zu viel ist, oder was man jetzt vielleicht auch einfach einmal lassen könnte.

Viele Menschen arbeiten sogar deutlich mehr, als sie eigentlich möchten. Bei einer Untersuchung der deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gab ein Drittel der Befragten als Grund dafür an, dass ihre Aufgaben in der vorgesehenen Arbeitszeit nicht zu schaffen waren, ein weiteres Drittel nannte «betriebliche Gründe». Nur fünf Prozent arbeitete wegen des Geldes mehr. Was auch kein Wunder ist, wenn man bedenkt, dass die Hälfte der zwei Milliarden Überstunden gar nicht erst vergütet wurde.

Die Logik der Arbeit ist eisern

Hinzu kommen die vielen unbezahlten Stunden der Sorge- und Instandhaltungsarbeit, die insbesondere Menschen mit Familie noch nebenher erledigen. Angehörige pflegen, Kinder betreuen und in Kurse bringen, Aufräumen, Waschen, Kochen, Verwaltungs- und Vereinsarbeit. Also all das, was hierzulande nicht als «richtige» Arbeit gilt, weil man damit nicht das Bruttosozialprodukt mehrt.

Zu den erfolgreichsten Accounts auf Instagram gehören solche, in denen Aussteiger ihr Leben dokumentieren.

Es gibt viele Gründe, Lust auf Pause zu haben. Vielleicht, weil man mehr seine Kinder geniessen, vielleicht, weil man gerne mal etwas Neues lernen will, das mit dem Beruf an sich nicht viel zu tun hat. Vielleicht, weil man nach vielen Jahren Lust hat, sich selbst anders zu erleben als diese Person, die jeden Tag die Sitzungen leitet – oder in ihnen wegnickt.

Warum es nicht also tun? Das steigende Fluchtbedürfnis aus den Strukturen der Arbeitswelt ist da: Zu den erfolgreichsten Accounts auf Instagram gehören solche, in denen semiprofessionelle Aussteiger mit wunderschönen Bildern ein Leben dokumentieren, in dem sie keinerlei geregelten Tätigkeit, sondern nur ihrer Reiselaune nachgehen. Laut einer Umfrage des Jobportals Xing hat jeder zehnte Arbeitnehmer in Deutschland ein Sabbatical, also eine längere unbezahlte Auszeit genommen. Doppelt so viele würden es sich wünschen. Offenbar fängt das Problem bei vielen schon da an, dass sie im Alltag so selten den Pausenknopf finden, dass ihnen irgendwann nichts anderes mehr einfällt, als den Netzstecker komplett zu ziehen.

Die wirklich dringenden Fragen in einem Menschenleben sind oft die, für die man entweder keine Zeit oder keinen Mut hat. Wer einfach Pausen machen kann, muss nicht darüber nachdenken, ob er eine braucht. Und wer viel Verantwortung zu tragen, viele Aufgaben zwischen Schreibtisch, Familienleben und Vereinsarbeit zu erledigen hat, kommt eben nicht besonders gut dazu, herauszufinden, ob es vielleicht auch einmal ein bisschen weniger sein dürfte. Es klingt etwas absurd, stimmt aber trotzdem: Man braucht Zeit, um den richtigen Zeitpunkt zu finden.

Richtige Mischung aus Sinn und Leere



Die Logik der Arbeit ist jedoch eisern. Sie will gemacht werden und sie wird eher mehr. Je länger man in einem Beruf tätig ist, desto enger schnürt sich das Ganze. Die eigene Präsenz scheint zu einer inneren Notwendigkeit zu werden: Beim Abschluss dieses Projektes muss man noch dabei sein. Und beim nächsten erst recht.

Also braucht es manchmal jemanden von aussen, der sagt: Mach doch mal etwas anderes. Du kannst, willst, bist mehr als dein Job. Eine Vorgesetzte, die fragt, ob man nicht mal ein bisschen raus möchte. Ein neues Baby, mit dem man mehr als ein paar Wochen zu Hause sein will. Ein Partner, der sagt, lass uns doch mal eine Weile lang anders leben als in dieser Hektik.

Und man braucht Unterstützung. Gerade gross angelegte Auszeiten sind oft organisatorisch und finanziell schwer zu bewerkstelligen. Laut der Xing-Umfrage scheitern Sabbatical-Wünsche oft am Arbeitgeber, der keine Freistellung bewilligt oder schon eine Stufe vorher, weil sich viele gar nicht erst trauen, zu fragen. Oder sie scheitern daran, dass der Arbeitgeber freistellt, aber die Arbeitslast dann von Kollegen zu schultern ist. Hier erzwingen Arbeitgeber eine Art negative Solidarität ihrer Mitarbeiter, die letztlich gezwungen sind, das fehlende Personal auszugleichen. Hinzu kommt, dass sich viele gar nicht erst unbezahlte Ferien leisten können: Auszeiten vom Job sind – nicht immer, aber vielfach – ein Luxusphänomen. Berufstätige Eltern wissen, wie schwierig es ist, wenigstens genug Ferien für die Schulferien zusammen zu bekommen.

Aber angenommen all diese Hürden sind gemeistert: Chefin hat ja gesagt, Kollegen schaffen die zusätzlichen Aufgaben, das Geld ist da: Dann bleibt immer noch die Frage, was jetzt? Wahrscheinlich liegt das Geheimnis der guten Auszeit in der richtigen Mischung aus Sinn und Leere. Manche ziehen eine Weile aufs Land oder in ihre Sehnsuchtsstadt. Andere nehmen sich Zeit für ihre Kinder. Es gibt Menschen, die schwören auf das Sabbatical zwischen Couch, Bücherregal und Wochenendausflug. Hauptsache, man fühlt sich weit genug weg. Denn mit der richtigen Entfernung entsteht auch wieder ein bisschen mehr Raum im Kopf. Zum Beispiel dafür, sich Pausenknöpfe zu suchen, die man im Alltag betätigen kann. Oder auch für neue (oder halb vergessene) Vorstellungen dafür, für was das Leben eigentlich noch alles gut sein kann, ausser Arbeit.

(Redaktion Tamedia)