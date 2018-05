Wie Sie aus dem Trott ausbrechen

«Es gibt nur eine Sache, die dem Leben diesen wunderbaren Glanz verleiht: Die Vorstellung, dass um die nächste Ecke immer etwas Neues wartet.» Dieses Zitat stammt vom englischen Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton (1874–1936). Was wollte der fast zwei Meter grosse Mann, der über 130 Kilo auf die Waage brachte, damit sagen? Ganz einfach, dass es sich lohnt, gewohnte Pfade zu verlassen. Nur so lässt sich das Unbekannte, das, was sich ausserhalb des Blickfeldes befindet, erkunden. Es geht um die Sehnsucht nach Abenteuer und Entdeckungen, die den Menschen dazu antreibt, sich vom Sofa zu erheben, um immer wieder neue Ufer anzusteuern. Diese Neugier, herauszufinden, was hinter dem nächsten Berg oder jenseits der Dorfgrenzen liegt, ist so alt wie das menschliche Leben selbst. Nur wer neue Wege einschlägt – und sei es bloss zum Büro oder zu seinem Lieblingspark –, kann das, was um die Ecke auf ihn wartet, entdecken.

Der Anfang nach dem Ende



«Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne», so heisst es im Gedicht «Stufen», das der deutsch-schweizerische Dichter Hermann Hesse 1941 nach langer Krankheit schrieb. Das Gedicht ist immer noch aktuell. Es handelt von den einzelnen Lebensabschnitten, davon, dass auf ein Ende immer auch ein Neubeginn folgt. Ein Thema, das jeden beschäftigt, der die Mitte des Lebens erreicht hat. Anfänge, denen ein Zauber innewohnt, gibt es viele: eine neue Liebe, die sich anbahnt, der Frühling, der allmählich zum Sommer wird.

Oder ein neuer Tag, der anbricht und der wie ein Geschenk Überraschendes verspricht. Jeder Sonnenaufgang bietet die Möglichkeit, sich ein bisschen mehr für den Zauber des Lebens zu öffnen. Zu wählen, wie sich das Jetzt anfühlen soll oder ob man für einmal die Zügel aus der Hand geben will und sich von den kommenden Stunden überraschen lassen möchte.

Alte Zöpfe abschneiden



Das darf man auch mal wörtlich nehmen: Eine Frau beim Coiffeur. Foto: Getty Images

Wer sich von alten Zöpfen trennen möchte, kannmit einer neuen Frisur Zeichen setzen. «Schaut mich an, ich bin jetzt eine andere», geben Frauen zu verstehen, deren Lust nach Veränderung aus eben noch blondem Haar brünettes machte. So wird von einem Tag zum andern aus einem Pagenkopf eine Fransenfrisur oder aus einer Mähne ein Bob. Sich neu zu erfinden, muss nicht kompliziert sein. Wer Mut zur neuen Frisur zeigt, wagt auch bald andere Schritte.

Menschen entdecken



Welche Menschen setzen Energien frei? Und welche rauben nur Kräfte? Ziehen Sie eine Energiebilanz. Trennen Sie sich von Freunden, die ewig jammern und doch alles beim Alten bewenden lassen. Seien Sie offen für neue Begegnungen. Die Welt ist voller Menschen, die es wert sind, entdeckt zu werden.

Knacknüsse fürs Gehirn



Das menschliche Gehirn braucht Nahrung, damit es beschäftigt ist. Denkanstösse aus Asien eignen sich als Futter fürs Gehirn bestens. Manche Philosophen aus dem asiatischen Raum sind schwer zu verstehen, darum sind sie für unsere Hirnzellen willkommene Knacknüsse. Unter den Weisheiten aus dem Fernen Osten finden sich jedoch auch solche, die einfach zu verstehen sind. «Wenn Sie die Ideen asiatischer Philosophen ernst nehmen, können sie Ihr Leben verändern», sagt der Professor für chinesische Geschichte, Michael Puett, 53, seinen Studenten an der amerikanischen Harvard-Universität immer wieder. Ein Beispiel: Der chinesische Philosoph Konfuzius (551– 479 v. Chr.) sagte, dass der Mensch Verhaltensmuster durchbrechen kann, indem er sich neue Rituale schafft.

Das heisst: Das Leben besteht zu einem grossen Teil aus Reaktionen auf die momentanen Umstände, auf andere Menschen, auf die eigenen Gefühle und die der Menschen in unserer Umgebung. «Doch wir können uns auch vornehmen, anders zu reagieren», sagt Michael Puett. «Indem wir der Mutter für ihre Ratschläge danken, auch wenn ihre sich ständig wiederholende Art anstrengend ist.» Oder: «Wir können die Nachbarin freundlich grüssen, obwohl wir uns vor ein paar Tagen über sie geärgert haben, und einem Fremden die Tür aufhalten, auch wenn wir in Eile sind.» Weitere Denkanstösse lassen sich in Michael Puetts Buch nachlesen «Das Wichtigste von allem – Die Geheimnisse der grossen chinesischen Denker und wie sie unser Leben bereichern».

Eine Prise Humor



Herzlich Lachen hat noch keinem geschadet: Ein Vater mit seinen Kindern. Foto: Getty Images

Humor macht das Leben erträglicher, davon war schon Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, überzeugt. Sich seiner Unvollkommenheit bewusst zu sein und auch dann über sich selbst lachen zu können, wenn etwas nicht gelingt, erleichtert es, Dinge zu wagen, die sonst nur in tollkühnen Träumen existieren.

Doch, ich kann!



Man kann nicht über seinen eigenen Schatten springen, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen oder alles haben. Aber man kann den Mut aufbringen, das Leben anders anzugehen. «Ein Narr ist ein Mensch, der nie in seinem Leben ein Experiment gewagt hat», sagte der englische Naturforscher, Arzt und Dichter Erasmus Darwin (1731–1802).

Gewohnheiten ändern



Wie wäre es, jeden Tag drei Dinge anders zu tun, damit sich das Heute vom Gestern unterscheidet? Salz in den Kaffee streuen statt Zucker. Das schmeckt gar nicht so schlecht. Die Bilder in der Wohnung mit weissen Tüchern abdecken, um für eigene Fantasien mehr Raum zu schaffen. Tibetische Mönche machen das, damit sie sich nicht zu sehr an die Bilder, die sie umgeben, gewöhnen. Ins Büro laufen statt fahren. Schon kleine Handlungen, die von der Routine abweichen, ermöglichen es, aus dem ewig gleichen, lähmenden Trott auszubrechen.

Ein bisschen unverheiratet bleiben



«Die Ehe funktioniert am besten, wenn beide Partner ein bisschen unverheiratet bleiben», sagte die italienische Filmdiva Claudia Cardinale einst. Was meinte die heute 80-jährige Schauspielerin damit? Nicht aneinanderkleben und alles teilen, sondern auch alleine etwas tun. Einer Passion nachgehen. Das bringt frischen Wind ins Leben von Verheirateten.

Selbstgespräche führen



Reden ist Gedanken formen. Dinge wollen ausgesprochen sein – und sei es nur im Selbstgespräch. Erst dann nehmen Gedanken eine Gestalt an. «Wir merken beim Aussprechen oft besser, wo wir uns selbst ein Bein stellen», sagt der Berliner Coach und Trainer für Führungskräfte und Menschen mit Lampenfieber, Karsten Noack. Denn beim Sprechen verlangsamt sich das Denken, so können sich Gedankenwirbel beruhigen und sortieren.

Manchmal sollte man seine Gedanken einfach laut herausschreien: Eine Frau tobt lachend auf einem Bett herum. Foto: Getty Images

Der Dialog mit sich selbst kann Klarheit bringen, wenn jemand in einem «Einerseits-andererseits»-Sumpf feststeckt. Pläne und Wünsche lassen sich gezielt hinterfragen, was das Treffen von Entscheidungen erleichtert. Beim Hören der eigenen Worte wird zudem spürbar, wie der Körper auf Wünsche reagiert. Probieren Sie es mal mit: «Ich kündige!» Flattern plötzlich Schmetterlinge im Bauch? Oder bildet sich ein Kloss im Hals?

Mutig, manchmal auch furchtlos sein



Liebe und Tapferkeit sind Gefühle, denen Menschen Denkmäler setzen. Tapferkeit bedeutet, standhaft zu sein und Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Wer couragiert ist, sagt seine Meinung, erhebt seine Stimme gegen Dinge, die unstimmig sind, und stösst damit vielleicht auch Menschen vor den Kopf. Dafür erkämpft sich der Tapfere ein Stück Freiheit. Die ist nicht umsonst zu haben. Manchmal braucht es zur Courage noch eine Portion Furchtlosigkeit, um vor sich selbst bestehen zu können.

Stille suchen



Wunderbar, mit einer Tasse Tee in der Hand durch den Garten zu schlendern, eine Erdbeere zu naschen, an einer Rosenblüte zu schnuppern, barfuss durchs taunasse Gras zum Haus zurückzuwandeln. Der norwegische Abenteurer Erling Kagge, 55, hat ein Buch über die Stille geschrieben «Stille – Ein Wegweiser». Er sagt, mehr Stille könne uns helfen, laute Geräusche besser zu ertragen. «Viele Menschen haben Angst vor der Stille, weil sie die Begegnung mit ihrem eigenen Selbst fürchten», meint Klagge. Wer sie aber einmal entdeckt hat, möchte sie nicht mehr missen. Die Stille lässt sich überall finden, beim Stricken wie auch beim Flanieren morgens durch den eigenen Garten oder den Park. Stille ist ein Zustand, bei dem im Inneren etwas geschehen kann. Die Voraussetzung dafür, dass Veränderungen möglich werden.

Es ist nie zu spät



Es ist nie zu spät, um zu zeigen, was alles in einem steckt. Manchmal braucht es mehr Zeit, um die Talente, die in einem schlummern, zu entdecken. Und bloss keine Angst vor Fehlern! Erst wenn Fehler geschehen, finden wir neue Möglichkeiten, wie sich eine Angelegenheit oder eine Aufgabe auch anders meistern lässt.

Lust auf Neues



«Jede Persönlichkeitsveränderung, zum Guten wie zum Schlechten, hat etwas mit einer Veränderung der Gewohnheiten zu tun», schreibt der deutsche Philosoph Albert Kitzler in seinem Buch «Philosophie to go». Damit meint er: Der Weg zu einem anderen Leben führt über die Änderung alter oder die Schaffung neuer Gewohnheiten.

Neue Orte entdecken: Ein Wohnmobil im Grünen. Foto: Getty Images

«Fahren wir diesen Sommer eigentlich wieder nach Südtirol?», fragt der Mann seine Frau in einem Comic, der kürzlich in der deutschen Frauenzeitschrift «Brigitte» erschien. «Das wäre schon das achte Mal in Folge», stöhnt der Mann. Seine Frau antwortet: «Na ja, meine Eltern sind 34 Jahre lang hingefahren.» Ist dieser Moment gekommen, dann ist es ratsam, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Geheimnisvolle Destinationen aus dem Köcher zu zaubern, bis so viele Funken sprühen, dass es kein Zurück mehr gibt. Weil die Lust nach Veränderung, nach Neuem alle Déjà-vus in den Schatten stellt.

Ohne Hingabe ist alles fad



Ohne Hingabe sind Momente des Glücks kaum möglich. Das gilt nicht nur für die Liebe, sondern auch fürs Kochen und Tafeln. Fühlt sich das Leben fad an, dann ist es Zeit, mit exotischen Gewürzen zu experimentieren: mit Bockshornklee, Ajowan oder Mangopulver. «Die Entdeckung einer neuen Speise ist für den Menschen wertvoller als die Entdeckung eines neuen Sterns», war der französische Philosoph in der Welt der Gastronomie, Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755–1826), überzeugt. Diesem Mann, der viel von Tafelfreuden verstand, haben wir die Erfindung des in Rum getränkten Kuchens namens Savarin zu verdanken.

Von der Wonne des Träumens



Wer zu einem guten Leben finden will, sollte sich mehr Zeit für Tagträume oder fürs Schlafen nehmen. Diese Tätigkeiten sind weit angenehmer als jede Hektik. Vorbilder dafür gibt es viele: Dornröschen schlief ein Jahrhundert, bis ein völlig Fremder sie mit einem Kuss weckte. Der Mensch sollte darauf vertrauen, dass aus einem Traum auch Wirklichkeit werden kann.

Den Zufall feiern



Wann hatte der Zufall in Ihrem Leben zuletzt seine Hand im Spiel? Was ergab sich daraus? Den richtigen Zeitpunkt für etwas nannten die alten Griechen Kairos. Sie meinten damit den berühmten Augenblick, den es zu erwischen gilt und der dem Leben eine neue Wendung gibt. Verfehlt man ihn, ist eine Chance vertan. Dargestellt wurde Kairos als stattlicher Mann, der auf beflügelten Füssen, mit den Zehenspitzen leicht den Boden berührend, flüchtig vorbeieilt. Er hat volles Stirnhaar, doch einen kahlen Hinterkopf. Wer den glücklichen Augenblick festhalten will, der muss Kairos im Herannahen von vorn beim Schopf fassen. Wer zögert, hat das Nachsehen: Er greift an den kahlen Hinterkopf, das heisst: ins Leere.

Die Faulheit überlisten



Raus aus der Komfortzone, weg von der Bequemlichkeit: Es muss nicht ein Zehnkampf sein, dem man sich stellen will, aber kleine Schritte, erreichbare Ziele setzen, das bringt einen weiter. Denn die physische Bewegung führt zu einer inneren Beweglichkeit. Nicht selten kommen einem während eines Spaziergangs die besten Gedanken. Der Mut, sie umzusetzen, folgt in einem nächsten Schritt.

Aufräumen, aber richtig



Wie viele Bücher, die Sie besitzen, haben Sie wirklich gelesen? Bei welchen sagen Sie, dieses läsen Sie nächstes Jahr? Doch es kommt nicht dazu. Schon wieder nicht. Es kann nicht alles warten, bis die Zeit dafür reif ist. Vielleicht kommt die Zeit nie. Meistens gibt es einen simplen Grund, warum gewisse Bücher, die das Wohnzimmer zieren, noch nicht gelesen wurden – es sind die falschen. Ausmisten, aber richtig, ist von Zeit zu Zeit eine Wonne.

Die Japaner sind Meister in der Kunst des Aufräumens und besitzen nur die Dinge, die ihnen wichtig sind. Weg mit den ungetragenen Kleidern, den Kakteen und Staubfängern. Das schafft Platz für Neues – innerlich wie äusserlich. Für ein Teleskop zum Beispiel, mit dem sich nachts die Sterne anschauen lassen. Welten, die für die meisten von uns neu sind.

(Schweizer Familie)