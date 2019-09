Woher so viel Hass auf Greta?

Niemand steht derzeit stärker im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit als ein 16-jähriges Mädchen aus Schweden. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass sie vom Magazin «Time» zur «Person of the Year» gekürt und im Oktober den Friedensnobelpreis erhalten wird. Greta Thunberg ist für Millionen ein Idol, ein Vorbild selbstlosen Engagements für ein Ziel, das uns alle angeht. Ein Beispiel dafür, wie aus dem Einsatz eines einzigen Individuums eine Massenbewegung entstehen kann. Eine Ikone, die Jeanne d’Arc der Klimaschutzbewegung.

Sie erregt Aufmerksamkeit, Bewunderung, Verehrung – und Hass. Aggressionen löst sie auf verschiedenen Niveaus aus, sie reichen von erstaunlich polemischen Beiträgen in bürgerlichen Zeitungen über die offene Verachtung, die ihr US-Präsident Trump bezeugt («Sie scheint ein glückliches junges Mädchen zu ein, das sich auf eine glänzende und wundervolle Zukunft freut», twitterte er höhnisch nach ihrer Brandrede in New York), bis zu dem üblichen Unrat in den «sozialen» Medien.

Soweit in diesen Attacken überhaupt Argumente festgemacht werden können, betreffen sie drei Punkte: Greta sei erstens ein Kind und habe keine Ahnung, sie sei zweitens eine Autistin, also krank und deshalb nicht ernst zu nehmen, und drittens sei sie nur eine Marionette, von ihren Eltern oder irgendwelchen politischen Kreisen instrumentalisiert, um grüne Politik zu propagieren. Dazu kommen dann Einwände gegen Details ihrer Aktionen – wenn sie nicht fliege, dann doch ihre Begleiter, oder ihr veganes Butterbrot sei in Plastik verpackt gewesen – und ein Vorwurf, der weniger sie als die Medien trifft: Sie werde zur Erlösergestalt stilisiert.

Nun, Greta ist weder eine Erlöserin noch die Märtyrerin einer neuen apokalyptischen Klimareligion, auch wenn ihre Erscheinung durchaus Züge einer Passionsfigur aufweist. Die Vorstellung ist nicht abwegig, ihre Aktionen könnten sie irgendwann überfordern und zu einem Zusammenbruch führen mit nachfolgender Massenhysterie.

Auch wem der Medienhype sauer aufstösst, muss zugeben: Idole und Ikonen sind manchmal nötig, und es ist bezeichnend, dass nicht ein Mann des Establishments wie Al Gore mit seinem Klimabuch und -film Millionen auf die Strasse bringt, verholzte Parteien auch in der Schweiz nervös macht und die Klimafrage in die Elternhäuser trägt, sondern ein bezopfter Teenager mit dünner Stimme. Greta steht für die Generation, die mit den Schäden zurechtkommen muss, die die vorangehenden angerichtet haben. Daher die Dringlichkeit, die Dramatik, die Emotion, aber daher rührt auch eine unhintergehbare moralische Autorität, und das nervt natürlich. Der Hass auf Greta hat vier Wurzeln.