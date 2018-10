Die Kunst, schneller zu lesen

Das Leben ist eine ziemlich unfaire Veranstaltung, etwa was den Erwerb von Fähigkeiten angeht. Sprechen zum Beispiel lernt man quasi von selbst, Lesen lernen dagegen ist ein mühsamer Prozess, der sich durch die halbe Grundschulzeit zieht. Erst muss man sich die Buchstaben zu eigen machen, dann kurze Wörter, Wortgruppen, längere Begriffe und schliesslich Sätze entziffern. Irgendwann schafft man endlich ein ganzes Buch.

Lesen gilt als Kernkompetenz in der Informationsgesellschaft, es gibt immer mehr schriftliche Informationen, ob auf Papier oder am Bildschirm. Digitalisierung und Internet machen das Leben nicht textärmer, im Gegenteil, gerade weil sich im Web alles endlos verschriftlichen lässt, passiert genau das. Die sozialen Medien fördern die Schreibwut zusätzlich.

Textmuffel in Turboleser verwandeln?

Angesichts der Textflut wäre es traumhaft, Wichtiges von Unwichtigem zügig unterscheiden zu können, einen Sachtext blitzschnell zu erfassen, ellenlange Mails sofort als nutzlos auszufiltern oder gar die Facebook-AGBs zu verstehen. Konvolute verlören ihren Schrecken, stiehlten sie einem weniger Zeit. Die durchschnittliche Lesezeit in Büros beträgt eineinhalb bis zwei Stunden, zeigen Statistiken. Mit einer 25 Prozent höheren Leseeffizienz liessen sich zehn Arbeitstage im Jahr gewinnen. Ach, wäre das schön!

Zahlreiche Kurse und Apps versprechen inzwischen Abhilfe; sie locken damit, Textmuffel in Turboleser zu verwandeln. Lesen werde leichter und flotter mit der richtigen Technik, heisst es, das durchschnittliche Lesetempo von 200 bis 250 Wörtern pro Minute lasse sich schnell und einfach potenzieren. Um der Sache gleich eine Illusion zu nehmen: Die Technik, die man im Schlaf lernt, wurde bisher nicht entwickelt. Anbietern, die damit werben, gebührt Skepsis. Effizientes Lesen lernen, ist harte Arbeit, so wie es Lesen lernen seinerzeit eben auch war.

Wortverbindungen suchen

Ebenso ist schnelles Lesen zunächst kein Wert an sich, es geht vielmehr darum, das Textverständnis zu beschleunigen. Und bevor sich die ersten Bibliophilen empört an einen Leserbrief setzen: Natürlich geht es hier nicht darum, Philip Roth oder Martin Suter herunterzuschlingen. In seinen Lieblingsromanen möge man weiterhin genüsslich schmökern. Es geht hier um Zweckdienliches, um Sach- und Fachtexte, um lästige E-Mails oder Anleitungen, nicht um Belletristik – auch wenn man sich damals in der Schule bei so mancher Pflichtlektüre die Kunst des Schnelllesens gewünscht hätte.

Zu den seriösen Anbietern gehört Improved Reading, ein international tätiger Verbund, der nach dem gleichem System weltweit Leseeffizienz vermittelt. Entwickelt hat das Improved-Reading-Verfahren ein Australier namens Stan Rodgers. 2001 wurde es für die deutsche Sprache patentiert.

In Deutschland und der Schweiz –Kurse gibt es auch in Zürich – sind gut 20 Lesetrainer im Einsatz, zu ihnen gehört Britta Sösemann. Die 66-Jährige hat früher Deutsch und Geschichte am Gymnasium unterrichtet, seit 2002 arbeitet sie als Textcoach für Unternehmen und lehrt auch Schnelllesen. Zwei Tage Seminar bei Frau Sösemann sind eine Art Bootcamp in Sachen Lesen.

Verdammt anstrengend, aber anders funktioniert es nun mal nicht. Zwei Tage lang sogenannte Augenübungen über DIN A4-Seiten mit Ziffern, Buchstabenabfolgen, Wörtern, Synonymen in schier endlosen Reihen und Kolonnen und immer gegen die erbarmungslos laufende rote Digitalsekundenuhr auf Sösemanns Pult.

Bremsen ist die Ursünde überhaupt

Dazwischen Jack-London-Lektüre mit einem «Rate Controller», einer eigens entwickelten Tempoapparatur, immer wieder wird die sogenannte Effective-Reading-Rate gemessen, die mal Anlass für Jubel und mal für Frust ist. Sösemann geht um die Schreibtische, notiert sich Ergebnisse, gibt Tipps, und weiht ein in die mysteriöse Welt der Leseeffizienz, die in bedeutungsreiche Anglizismen unterteilt ist.

So kommt es auf die «Preview» an, also darauf, den Blick zunächst über eine Seite schweifen zu lassen, um einen Voreindruck des Textes zu erhalten. Beim Skimming («Rahm abschöpfen») lernt man, Schlüsselbegriffe herauszufiltern, beim «Paragraphing», den Kerngedanken eines Absatzes rasch zu erfassen, beim «Chunking», sinnvolle Wortgruppen mental zu bilden.

Geübt wird auf Papier, doch alle Methoden sind grundsätzlich auch fürs Lesen am Bildschirm geeignet. Trotzdem gibt es, sogar beim selben Anbieter, auch Kurse speziell zum Bildschirmlesen. Aber als erstes treibt die Lehrerin Sösemann einem das aus, was man damals in der Schule beigebracht bekam. Jene Techniken, die man sich mühsam verinnerlichte, die einen seitdem durchs Leseleben begleiten, die aber das Lesen erschweren und Zeit rauben. Wir haben gelernt, Wörter einzeln zu lesen, der Sinnzusammenhang stellt sich dabei viel schneller ein, wenn wir beim Lesen sinnvolle Wortverbindungen erfassen, die Satzaussage wird schneller erkannt.

Bremsen ist die Ursünde überhaupt

Das kindgerechte Lesen von damals behindere im Erwachsenenalter die Effizienz, so die Improved-Reading-Lehre. Das A und O sei, die drei Lernsünden aus Kindertagen zu tilgen oder sie zumindest zu vermeiden, so der Erfinder Stan Rodgers:

Erstens den Blick durchs Schlüsselloch, den zu engen Fokus auf einzelne Wörter. Unsere Kinder-Augen springen hin und her, ohne, dass wir es merken, aus der Botschaft wird ein Chaos. Ein geübter Leser dagegen braucht nur drei bis fünf Augenbewegungen pro Zeile.

Zweitens das Subvokalisieren, das lautlose Mitlesen eines Textes, das bei ungeübten Lesern auch zum lauthaften Mitmurmeln wird. Dieser innere Vorleser, den wohl jeder kennt und den man nur schwer los wird, lässt die Gedanken abschweifen.

Und drittens die Regression, also mit den Augen immer wieder zu den Wörtern zurückzugehen, die man gerade gelesen hat. Das unterbricht die logische Abfolge, verwirrt das Gehirn, bremst ebenfalls den Lesefluss.

Bremsen ist die Ursünde überhaupt. Langsames Lesen macht einen Text nicht verständlicher. Nur wenn man das Lesetempo steigert, lässt sich die Gehirnkapazität optimal auslasten und das ständige Abschweifen der Gedanken verhindern.

Vergleichbar mit dem Autofahren: Wer mit 60 über die Autobahn kriecht, verliert schnell die Konzentration, bei 180 Stundenkilometern wiederum wird es anstrengend. Nicht ohne Grund gibt es Richtgeschwindigkeiten. Auch effiziente Leser lesen nicht immer im selben Tempo, sondern beherrschen unterschiedliche Strategien: Je nach Textart und Zielsetzung entscheiden sie sich, einen Text zu hundert Prozent zu erfassen oder lediglich zu «skimmen», zu «scannen» oder zu «paragraphen».

Das alles klingt plausibel, will aber gekonnt sein. Bis zum effizienten Leser ist es ein steiniger Weg. Improved Reading-Seminare gehen streng methodisch vor, man muss diszipliniert dranbleiben, das Gelernte rasch umsetzen und permanent üben. Um die Hausaufgaben kommt man nicht herum – wie damals in der Schule. (Redaktion Tamedia)