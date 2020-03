Online-Sängerin aus Bachenbülach – «Lebt eure Leichtigkeit durch Musik aus» Per Livestream lässt Nelly Gyimesi Kinder im Vorschulalter aus ihrem Alltag ausbrechen. Julia Hüsler

Nelly Gyimesi aus Bachenbülach spielt und musiziert für und mit Kindern via Webchannel. Foto: Balz Murer

Dass Not erfinderisch macht, hat auch Nelly Gyimesi aus Bachenbülach eingesehen. Auf Facebook, Youtube und Instagram bietet die Musikerin seit kurzem «Sing mit Nelly» an. Per Livestream animiert sie Kinder und deren Eltern zum Mitsingen und Mittanzen eigener Songs.