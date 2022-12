5' Tor Frankreich

Was für ein Start! Theo Hernandez bringt die Franzosen in Führung. So viel dazu, ob jemand diese marokkanische Mauer durchbrechen kann. Geduldiger Spielzug der Franzosen, dann spielt Varane einen herrlichen Pass auf Griezmann, der sieht Mbappé, dieser sieht nur Rote vor sich, schiesst dennoch und der Abpraller landet bei Theo Hernandez, der aus kurzer Distanz trifft.