Gastro-Test «Besser essen» – Leckere Currys aus Wallisellen Das Sahar Curry Culture in Wallisellen bietet eine grosse Auswahl an indischen Spezialitäten. Beilagen müssen allerdings extra bezahlt werden. Fabian Boller

Das Sahar Curry Culture ist am Walliseller Richtiplatz untergebracht. Zurzeit gibt es aber nur Heimlieferungen oder Take-away. Foto: Raisa Durandi

Für alle Freunde des gepflegten Restaurantbesuchs sind wieder härtere Zeiten angebrochen. Schweren Herzens greifen wir deshalb wieder zum Handy und bestellen das Essen für unseren Gastro-Test nach Hause. Uns ist nach Indisch zumute. Gross ist die Auswahl an Angeboten im Unterland nicht. Das Urban Spice in Opfikon haben wir bereits getestet und waren begeistert.

Grosse Auswahl

Dieses Mal fällt unsere Wahl auf das Sahar Curry Culture auf dem Richtiareal in Wallisellen. Die Auswahl an Speisen auf der App ist gross. Ausserdem gibt es eine Sektion mit Spezialitäten des Hauses, was wir sehr begrüssen, da es uns das Bestellen erleichtert.