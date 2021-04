Umnutzung von Geschäftshäusern – Leere Büros werden in Zürich jetzt zu Wohnungen Die Nachfrage nach Arbeitsräumen hat wegen Corona stark nachgelassen. Etliche Immobilienprofis bauen deshalb ihre Geschäftshäuser in Wohnbauten um. Daniel Schneebeli

Trostlos und leer: Das Bürohaus am Tiergarten 7 in Friesenberg wird jetzt in ein Wohnhaus umgebaut. Foto: Daniel Schneebeli

Mitten in einem Wohnviertel an der Talwiesenstrasse am Friesenberg steht ein verlassenes Bürohaus. Abweisende Plattenfassaden aus dem Jahr 1992. Trostlos ist auch die Umgebung, in einem Unterstand liegen ein paar kaputte Fahrräder. Und wer im untersten Stockwerk ins Fenster schaut, sieht nichts als Leere. In einem offenen Wandschrank liegen ein paar lose Blätter, die eigentlich in einen Schredder gehörten.

Bis vor kurzem hauste im fünfstöckigen Gebäude am Tiergarten 7 noch der Verein Zitrone. Ein halbes Jahr zuvor hatte er es von der Besitzerin Mobimo, in Gebrauchsleihe übernommen und seinen Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Es sind vor allem Kunstschaffende, die auf günstige Ateliers angewiesen sind. «Es ist schade, dass wir nur so kurz bleiben konnten», sagt Vereinsvorstand Yves Sablonier. Das Gebäude sei gross genug gewesen für alle.