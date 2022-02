Wahlen in Schleinikon – Leere Wahlzettel, weil es an Kandidierenden mangelt In Schleinikon bestehen der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission aus je fünf Sitzen. In beiden Gremien fehlt eine Person. Für die Bisherigen erfolgte eine stille Wahl. Barbara Gasser

Noch fehlt dem Schleiniker Gemeinderat ein Mitglied. Foto: Francisco Carrascosa

Alle Aufrufe und persönlichen Anfragen von Gemeindepräsidentin Florina Böhler haben nichts genützt. Nach wie vor fehlt ein Mitglied sowohl für den Gemeinderat als auch für die Rechnungsprüfungskommission (RPK).

Für die Wahlen vom 27. März stellt sich Finanzvorstand Christian Werder nicht mehr zur Verfügung. Da sich niemand für das Amt als Gemeinderat zur Verfügung gestellt hat, erhalten die Wahlberechtigten in Schleinikon einen leeren Wahlzettel. Die Bisherigen sind in stiller Wahl bestätigt worden: Gemeindepräsidentin Florina Böhler, Terzio Burri, Theres Galli und Daniel Hirt.

Zwei Abgänge gab es bei der RPK zu verzeichnen. Neben den bisherigen Mitgliedern Mario Furrer, Präsident, Belinda Schärer und Benjamin Sutter stellt sich Ursula Egli neu zur Verfügung. Ein Sitz ist noch vakant. Auch für die RPK wir ein leerer Wahlzettel verteilt.

