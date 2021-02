Händler der New Yorker Börse (NYSE) an der Wallstreet beobachten Tausende von Kursen. Foto: Scott Eells (Bloomberg)

Selten hat eine Aktie die Gemüter so erregt wie jene der amerikanischen Videospiel-Kette Gamestop. Auch Menschen, denen die Börse ansonsten egal ist, können sich ereifern über die verrückten Vorgänge um eine Aktie, deren Kurs erst um mehr als das 20-Fache gestiegen und dann wieder auf ein Sechstel gefallen ist. Bei den einen ist es das Zocker-Gen, das da zum Vorschein kommt, bei den anderen das Gerechtigkeits-Gen: Viele finden die Geschichte deshalb so gut, weil es die Masse der Kleinanleger endlich einmal den verhassten Hedgefonds gezeigt hat, die sonst an der Wallstreet Milliarden scheffeln.