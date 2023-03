Riesenslalom in Are – Shiffrin unwiderstehlich auf dem Weg zum Rekord – Gut-Behrami früh out Die Amerikanerin kann heute Ingemar Stenmarks Bestmarke von 86 Weltcupsiegen einstellen. Den zweiten Lauf gibt es live ab 13 Uhr. Marcel Rohner

Könnte ein nächstes Mal Sportgeschichte schreiben: Mikaela Shiffrin führt in Are nach ersten Lauf. Foto: Alessandro Trovati (AP/Keystone)

Es ist nicht so, dass Federica Brignone in diesem ersten Lauf schlecht fährt. Sie macht auch keine Fehler, sie führt vor Sara Hector, der Lokalmatadorin. Aber dann kommt Mikaela Shiffrin.

Die Amerikanerin kann an diesem Freitag ihr 86. Weltcuprennen gewinnen und damit den Schweden Ingemar Stenmark wenige Kilometer von seinem Heimatort Tärnaby entfernt einholen. Und sie legt in diesem 1. Durchgang des Riesenslalom eindrücklich vor, ihre Fahrt ist eine Machtdemonstration, nahe an der Perfektion. Über eine Sekunde schneller ist sie als Brignone. Sie sei am Start noch unsicher gewesen, sagt sie danach, erst nach etwa der Hälfte ihrer Fahrt habe sie gedacht: «Das ist gutes Skifahren.»

Es ist bitterkalt in Are, bis zu minus 20 Grad, bereits bei der Präsentation der Startnummern sind die Athletinnen gut eingepackt. Und der Riesenslalom hat seine Tücken, er ist eng gesteckt und führt über teilweise komplizierte Übergänge. Das wird zum Beispiel Lara Gut-Behrami zum Verhängnis, sie scheidet kurz nach der ersten Zwischenzeit aus.

Dieser Ausfall, verbunden mit Shiffrins Fahrt, bedeutet für Gut-Behrami, dass der Kampf um die kleine Kristallkugel im Riesenslalom wohl entschieden ist. Zweite ist die Tessinerin noch, hat aber bereits über 100 Punkte Rückstand auf Shiffrin. Triumphiert Shiffrin am Nachmittag (ab 13 Uhr), ist sie nicht nur Rekordhalterin in Sachen Weltcup-Siegen, sondern auch zum zweiten Mal in ihrer Karriere Gewinnerin der Riesenslalom-Wertung. Dafür reicht in jedem Fall ein dritter Platz in Are.

Für Überraschungen sorgen Valérie Grenier, Franziska Gritsch und Maryna Gasienica-Daniel, die mit hohen Nummern auf die Zwischenränge 2, 3 und 5 fahren. Vor allem für die Kanadierin Grenier eine Genugtuung: An ihre Leistung beim Sieg von Kranjska Gora konnte sie zuletzt nicht anknüpfen, in Kronplatz fuhr sie auf die Ränge 9 und 14, bei der WM in Méribel wurde sie 20.

Beste Schweizerin nach dem ersten Lauf ist Wendy Holdener, die Schwyzerin fährt auf den starken achten Rang, auf den dritten Platz von Gritsch fehlt etwas mehr als eine halbe Sekunde. Michelle Gisin verliert über zweieinhalb Sekunden, schafft es aber wie Teamkollegin Mélanie Meillard in den zweiten Lauf.

Am Nachmittag nicht mehr dabei sind derweil Simone Wild, Vanessa Kasper, Vivianne Härri, Andrea Ellenberger und Camille Rast. Für Letztere bedeutet das, dass sie die Kriterien für eine Teilnahme am Weltcup-Final von Soldeu nicht erfüllt, einzig die besten 25 jeder Disziplin und Fahrerinnen mit insgesamt 500 Punkten und mehr dürfen starten, Rast liegt auf Rang 31. Einen Startplatz auf sicher haben Gut-Behrami, Holdener und Ellenberger, Gisin könnte es mit ihren insgesamt 453 Punkten ebenfalls noch schaffen.

