Junge Frau aus Buchberg – Lehrabschluss mit Note 6 trotz erschwerter Umstände Eine glatte 6. Mit dieser Note schloss Madeleine Fehr, Mitarbeiterin im Bülacher «well come FIT»-Fitnesscenter, ihre Lehre als Fachfrau Bewegungs- und Gesundheitsförderung EFZ ab. Beatrix Bächtold

Madeleine Fehr aus Buchberg hat ihre Lehre mit 6.0 abgeschlossen. Ebenso stolz wie sie ist ihr Ausbildner Michael Horsley. Foto: Sibylle Meier

Note 6 in der Lehrabschlussprüfung – von der Wahrscheinlichkeit her entspricht dieses Resultat so etwa einem Sechser im Lotto. Die 26-jährige Buchbergerin Madeleine Fehr hat die Bestnote aber geschafft. Darauf angesprochen, sagt sie leise: «Das habe ich gar nicht erwartet.» Stolz lächelt hingegen Michael Horsley, ihr Chef und Ausbildner. «Ich habe oft gedacht, mein Gott, was hat diese junge Frau für eine Energie! Nach der Arbeit lernte sie noch die ganze Nacht für Prüfungen», sagt er. Vom Fachlichen her könne sie kaum noch etwas verbessern. «Aber als spontaner Typ neige ich dazu, mich einzumischen, wenn sie einen Kunden berät.» Sein Verbesserungsvorschlag an sie: «In so einem Moment wünschte ich mir, dass sie mich energisch in die Schranken weist», sagt er, und beide lachen.