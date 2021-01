Massenmarkt – Lehrerin lässt Fäustlinge von Bernie Sanders in grossem Stil herstellen Die Wollhandschuhe, die der US-Senator Bernie Sanders bei der Amtseinführung von Präsident Joe Biden trug, werden nun in Serie gefertigt.

«Grumpy chic»-Look: Das Outfit des US-Senators Bernies Sanders ist nun weltberühmt. (20. Januar 2021) AFP/Brendan Smialowski Die Einnahmen aus dem Verkauf von Fanartikeln gehen an wohltätige Organisationen in Sanders’ Heimat-Bundesstaat Vermont. AFP/Greg Nash/Getty Images Die auffälligen Strick-Fäustlinge hat Sanders auf seinem Schoss verschränkt. AFP/Jonathan Ernst 1 / 5

Bei der der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden sorgten die Woll-Fäustlinge von Senator Bernie Sanders für Furore, nun sollen die Handschuhe den Massenmarkt erobern. Die Lehrerin Jennifer Ellis lässt ihren Entwurf künftig von einem Hersteller im Bundesstaat Vermont produzieren, wie sie am Samstag auf Twitter ankündigte. Ein Teil der Einnahmen werde an eine Wohltätigkeitsorganisation fliessen.

Die 42-jährige Lehrerin aus Vermont war in der vergangenen Woche unverhofft zu Ruhm gelangt, als ein AFP-Foto von Sanders, der sich bei der Amtseinführung mit einer khakifarbenen Gore-Tex-Jacke und Ellis’ Fäustlingen vor der Kälte schützte, um die Welt ging. Das Outfit des 78-Jährigen sorgte für begeisterte Reaktionen im Internet. Sanders wurde in «Memes» an die Seite von Tom Hanks gesetzt und trat virtuell in «Star-Wars»-Szenen auf.

Ellis erhielt innerhalb von drei Tagen 13’000 E-Mails, in denen potenzielle Käufer ihr Interesse bekundeten. Eigentlich stricke sie die berühmten Fäustlinge gar nicht mehr, erklärte die Lehrerin am Samstag. Dank ihrer Partnerschaft mit dem Hersteller Teddy Bear könne nun aber jeder die Handschuhe erwerben, sagte sie in einem Video auf der Website des Unternehmens.

Ellis hatte Sanders erstmals ein Paar Fäustlinge geschickt, als er 2016 im Präsidentschaftsrennen der Demokraten gegen Hillary Clinton unterlag. Im vergangenen Jahr wurde Ellis zugetragen, dass der Senator seine Fäustlinge verliehen hatte. Daraufhin schickte sie ihm zehn weitere Exemplare.

AFP/chk