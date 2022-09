Augenschein in Oberglatt – Lehrkräfte sind voll des Lobes über das neue Schulhaus Das Sekundarschulhaus Chliriet wurde im neuen Schuljahr in Betrieb genommen. Es kommt bei der Lehrerschaft und den Schulkindern gut an. Renato Cecchet

Klassenlehrer Adrian Christen hat sich im Sekundarschulhaus in Oberglatt eingerichtet. Foto: Renato Cecchet

Schülerinnen und Schüler aus Oberglatt gehen seit dem 22. August erstmals in ihrer Wohngemeinde in die Sekundarschule. Im neuen Schuljahr wurde das Sekundarschulhaus Chliriet eröffnet. Bisher führte der Schulweg nach Rümlang oder für die Hofstetter Kinder in die Sekundarschulhäuser in Niederhasli und Niederglatt.