Behindertengerecht ausgebaut – Lehrlinge schwitzen für Grillstelle in Kloten Bei Gerlisberg haben Lernende von Swiss, Flughafen Zürich AG und SR Technics eine Grillstelle errichtet. Es ist das Ergebnis einer Projektwoche. Manuel Navarro

Die Lehrlinge von Firmen am Flughafen bauen einen modernen und behindertengerechten Grillplatz in Gerlisberg auf. Foto: Patrick Gutenberg

In Kloten bei Gerlisberg gibt es seit Freitag eine moderne Grillstelle, die zudem behindertengerecht ist. Errichtet haben sie Lehrlinge von Swiss, Flughafen Zürich AG und SR Technics. Entstanden ist das zum Würstebraten und Verweilen einladende Bauwerk im Rahmen einer Projektwoche. Diese findet bereits seit Jahren statt, aber bis vor drei Jahren reisten die Lehrlinge dabei stets an einen Ort ausserhalb des Unterlands. So «fötzeleten» sie etwa auf Skipisten in der Lenzerheide und bemalten dort Markierungsposten.