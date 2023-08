Leichtathletik: Abendmeeting – Ein Hauch von Weltklasse in Regensdorf Das traditionelle Abendmeeting machte seinem hervorragenden Ruf alle Ehre – der WM in Budapest zum Trotz. Robin Oester vom LC Regensdorf setzte als Einheimischer einen Glanzpunkt. Jörg Greb

Dominic Lobalu (vorne) wäre gerne an der WM gelaufen, stattdessen startet er in Regensdorf über 1500 m und gewinnt. Silas Zurfluh (Startnummer 242) vom LC Regensdorf landet als bester Schweizer auf Rang 5. Foto: Sibylle Meier

Dominik Lobalu, der Südsudanese aus St. Gallen, wäre an den Weltmeisterschaften in Budapest nur zu gerne um die Medaille gelaufen. Doch seines Flüchlingsstatus’ wegen blieb er davon ausgeschlossen. Dafür durfte er in Regensdorf starten. Für einmal tat er dies nicht über 5000m, sondern über die kürzere Distanz von 1500 m. Er siegte standesgemäss in respektablen 3:41,80 Minuten. LC-Regensdorf-Mittelstreckler Jonas Zurfluh lief, als bester Schweizer auf Platz 5. Seine 3:45,39 Minuten stellten ihn aber nicht ganz zufrieden.

Eine knappe Sekunde zu langsam

Ebenfalls nicht rundum glücklich präsentierte sich Klubkollege Robin Oester. Er, der 800-m-Spezialist, erhielt ein auf ihn zugeschnittenes Wunschrennen über die 600 m. «Ein Schnelligkeitstest und das Nutzen der guten Form» sollte es für den Fünften der Universiade von Ende Juli in China werden. Über die selten gelaufenen 600 m peilte Oester Rang 2 in der Allzeit-Bestenliste hinter André Bucher (1:14,72) an. Eine Zeit unter den 1:15,91 Minuten des einstigen LCR-Mitglieds Thomas Rütsche wäre dazu nötig gewesen. Mit seinen 1:16,78 verpasste er das Vorhaben um knapp eine Sekunde. Es reichte Oester aber immerhin zum Vorstoss in die Top Ten (8.).

Er habe gemischte Gefühle, sagte der ETH-Student nach dem Rennen. «Als ich zusetzen wollte, spielten die Beine nicht mehr wie gewünscht mit.» Trotz verpasster Zeit sind Oesters Fortschritte offensichtlich. Hinter dem Deutschen Alfa Skupin (1:16,52) belegte er Rang 2 – noch vor dem U20-EM-Zweiten Ramon Wipfli (1:17,25).

Gröbli und Yirga schnell

Über dieselbe Distanz wie Oester stellte Klubkollegin Michelle Gröbli mit 1:28,40 Minuten eine neue persönliche Bestzeit auf. Für sie gilt es nun, passende Rennen (im Ausland) zu finden, um den guten Formstand weiter zu nutzen. Dasselbe strebt auch der Bassersdorfer 400-m-Hürdenspezialist Nahom Yirga (LC Zürich) an. Er lief über 400 m flach mit 47,57 Sekunden schneller als je zuvor. Für ein Ausrufezeichen in Form einer neuen persönlichen Bestzeit sorgte auch LCR-Langstreckler Urs Schönenberger. Mit 14:05,99 Minuten belegte er Rang 2.

Nur Yoann Kowal (105) aus Frankreich war über die 3000 m Hürden am Ende schneller als der Schweizer Michael Curti. Foto: Sibylle Meier

Eine Leistung der Extraklasse aber realisierte die Zürcher 400-Läuferin Annina Fahr. Mit 51,89 Sekunden durchbrach sie erstmals die 52-er-Grenze. Es ist eine Zeit, mit der sie sich für die Leichtathletik-WM von dieser Woche in Budapest qualifiziert hätte. Dem Ruf des LCR-Meetings gerecht wurde auch Steeple-Meister Michael Curti. Er verbesserte über die 3000-m-Hindernisstrecke seine persönliche Bestzeit auf starke 8:32,89 Minuten.

Fazit: Das Regensdorfer Abendmeeting ermöglichte dank professioneller Rennplanung erneut erstklassige Gelegenheiten zum Laufen von Topzeiten.

