Leichtathletik in Regensdorf – Viel internationale Konkurrenz am Abendmeeting Am Samstag findet auf der Sportanlage Wisacher das traditionelle Abendmeeting des LC Regensdorf statt. Es geht auch um Punkte fürs World Ranking.

Silas Zurfluh vom LC Regensdorf wird über die 1500 m um den Sieg laufen. Foto: PD

Neu wird das Meeting in diesem Jahr als World-Ranking-Competition durchgeführt. Das bedeutet, dass die in Regensdorf erzielten Leistungen Punkte für das World Ranking geben und man sich via Unterland für internationale Meisterschaften qualifizieren kann. So erstaunt es nicht, dass fast ein Fünftel der knapp 500 Teilnehmenden aus dem Ausland auf den Wisacher anreist.

Jedes Jahr bilden die 1500-m-Läufe mit Pacemakern die Höhepunkte des Abends. Sehr gespannt darf man auf den Auftritt des SM-Zweiten Silas Zurfluh vom organisierenden LC Regensdorf sein. Schafft er es erneut, seine persönliche Bestzeit zu verbessern? Zwei Pacemaker werden in diesem Rennen für ein schnelles Anfangstempo sorgen.

Duell über selten gelaufene 600 m

Die zwei internationalen Läufe über 3000 m Steeple sind seit Jahren die wohl am besten besetzten Steeplerennen in der Schweiz. Mit dabei: Loris Pellaz vom LC Regensdorf. Er war Teilnehmer der diesjährigen Universiade in China. Ein weiteres Highlight ist das 600-m-Einlagerennen der Männer. Hier treten die aktuell besten Schweizer 800-m-Athleten, Robin Oester und Ramon Wipfli, über die selten gelaufene 600-m-Strecke gegeneinander an. Oester startet zwar für die LV Thun, ist aber ebenfalls Mitglied im LC Regensdorf und trainiert auch auf dem Wisacher. Auch er war in China an der Universiade erfolgreich, stiess in den Final vor und wurde starker Fünfter. Wipfli ist Schweizer Meister und U-20-EM-Zweiter.

Das grosse Aushängeschild des LC Regensdorf, der Olympia- und WM-Teilnehmer Jonas Raess, ist nicht am Start. Er bereitet sich auf die WM in Budapest vor, die nächste Woche stattfindet. Mit Karin Disch und Michelle Gröbli treten aber zwei Athletinnen an, die über 400 m und 400 m Hürden zu den Schnellsten des Landes gehören. Beide haben zuletzt an internationalen Meisterschaften brilliert: Karin Disch an der Universiade mit der Silbermedaille in der 4x400-m-Staffel, Michelle Gröbli mit Saisonbestzeit an den Jeux de la Francophonie in Kinshasa. Beide sind sowohl in ihrer Hauptdisziplin (400 m) als auch über 600 m gemeldet.

Den Abschluss machen traditionsgemäss die Langstreckenläufe. Um circa 21 Uhr wird zu den 5000-m-Rennen gestartet. Mit Urs Schönenberger hat der LC Regensdorf einen Spitzenläufer im starken Feld.

