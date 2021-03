Neuer Laden in Bülach – Leidenschaft in Stoff verpackt Schon der Name Anuschka Belfiore klingt wie ein Versprechen und wird in der gemütlichen Örtlichkeit mit Nähcafé und Atelier an der Rathausgasse in Bülach vielfältig erfüllt. Ursula Fehr

Anuschka Belfiore ist immer gewillt, der Kundschaft in ihrem Geschäft in Bülach etwas Gutes zu tun. Foto: Francisco Carrascosa

Aus den Schaufenstern quillt der kunterbunte Hippie-Frühling, vor der Tür steht das Einhorn, und im kleinen Laden türmen sich die Stoffballen, locken die Accessoires. Mittendrin strahlt Anuschka Belfiore, denn sie ist hier in ihrem Element, der Kundschaft etwas Gutes zu tun, sie zu beraten und hie und da auch einfach ein wenig aufzuheitern – mit ihren Geschichten, die sie in ihre Produkte verpackt und den damit verbundenen Emotionen, die sie wie beiläufig weitergibt.

«Ich habe schon als Kind gern ‹verkäuferlet›, lernte dann aber Couture-Damenschneiderin. Später machte ich eine Zusatzausbildungen als Theater- und Trachtenschneiderin und fühlte mich dann während 18 Jahren in der ‹MachArt› im Glattzentrum wie zu Hause. Danach war ich auf der Suche nach einer neuen Geborgenheit, und hier habe ich sie nun gefunden. Das alte Gebäude redet mit mir, der hölzerne Fussboden ächzt und knarrt, und die dunklen Balken an der Decke halten alles zusammen, was hier getüftelt, gestichelt und genäht, geplaudert und gelacht wird», erzählt die Gastgeberin munter.