Als Leiterin des BIZ in Kloten weiss Silke Zemp auch, welche neuen Möglichkeiten sich aus den Veränderungen in den Branchen ergeben.

Silke Zemp, wir sind in der Zeit nach Corona und Mitten in der Chat-GPT-Revolution. Wer kommt jetzt zu Ihnen in die Beratung am BIZ Kloten?

Das sind Personen jeden Alters, die entweder vor der ersten Berufswahl stehen oder sich in einem anderen beruflichen Übergang befinden. Häufig sind es erwachsene Personen, die über eine ausgebildete Berufsidentität oder ein Berufskonzept verfügen und aus Angst vor drohender Arbeitslosigkeit, aus familiären Gründen, aus Unzufriedenheit, aus intrinsischer Motivation heraus ein Selbstveränderungsmotiv verspüren und nach neuen beruflichen Möglichkeiten suchen.