Unfall in Eglisau – Lenker gerät auf Gegenfahrbahn – drei Verletzte Bei einer Kollision zwischen zwei Personenwagen sind am Sonntag in Eglisau drei Personen verletzt worden. An den Autos entstand Totalschaden.

Diese beiden Autos prallten in Eglisau frontal zusammen. Foto: Kantonspolizei Zürich

Ein heftiger Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag in Eglisau ereignet. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fuhr kurz vor 16 Uhr ein 41-jähriger Mann auf der Zürcherstrasse in Richtung Rafz. Vor der Verzweigung Tössriedernstrasse geriet sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Am Steuer dieses Autos sass eine 53-jährige Lenkerin.

Die Frau sowie der mutmassliche Unfallverursacher zogen sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Der 57-jährige Beifahrer der Automobilistin wurde mittelschwer verletzt. Die drei Personen mussten mit Rettungsfahrzeugen ins Spital gebracht werden.

Wegen des Unfalls wurde die Zürcherstrasse für rund zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein. Neben der Kantonspolizei Zürich standen der Rettungsdienst des Spitals Bülach sowie die Feuerwehr Eglisau/Hüntwangen/Wasterkingen im Einsatz.

mst

