Unfall in Wallisellen – Lenker schrottet Mercedes – und fährt davon Der Lenker eines Mercedes ist in der Nacht auf Donnerstag in Wallisellen von der Strasse abgekommen und hat einen Lieferwagen gerammt. In seinem stark beschädigten Auto verliess er den Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Unfall gebaut und dann einfach davongefahren – die Kantonspolizei Zürich sucht einen 24-jährigen Mercedes-Fahrer. Symbolbild: Kantonspolizei Zürich (PD)

Um 3.20 Uhr in der Nacht lenkte am Donnerstag ein 24-jähriger Mann einen schwarzen Mercedes-Benz C350 in Wallisellen auf der Alten Winterthurerstrasse vom Doktorhaus-Kreisel in Richtung Weststrasse. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, verlor der Lenker bei der Einmündung in die Weststrasse die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gerade über die Einmündung hinaus.

In der Folge durchbrach er einen Maschendrahtzaun und prallte in einen geparkten Lieferwagen. Der junge Mann dachte aber nicht daran, die Polizei zu informieren – vielmehr fuhr er mit dem stark beschädigten Mercedes einfach davon.

Der Unfallverursacher konnte noch in der Nacht ermittelt und befragt werden. Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. «Dabei stellt sich unter anderem die Frage der Fahrweise vor der Kollision», heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum Unfallhergang sowie zur Fahrweise des Unfalllenkers machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Bülach, Telefon 044 863 41 00, in Verbindung zu setzen.

( mst )