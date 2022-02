Unihockey: Kloten-Dietlikon vor Cupfinal – Leonie Wieland, der Wirbelwind Mit siebzehn trägt sie das Topskorer-Shirt, zwei Jahre später holt sie den Meistertitel. Sie arbeitet auf der Corona-Station und leistet bald Geburtshilfe. Die junge Jets-Stürmerin Leonie Wieland ist schnell unterwegs.

Marisa Kuny

Die Gegnerinnen sehen sie mit ihren knalligen Schuhen oft nur vorbei flitzen: Leonie Wieland gehört zu den schnellsten Unihockeyspielerinnen des Landes. Foto: Leo Wyden

Kurz vor dem Cupfinal wird Leonie Wieland in der Kabine ihre Zahnbürste zücken, etwas Haarspray darauf verteilen und damit das letzte widerspenstige Haar auf ihrem Kopf nach hinten streichen. Dann kommt noch etwas Tigerbalsam auf die Beine und sie ist parat. So mache sie das immer vor einem Spiel, erzählt die 19-Jährige mit diesem Grundton fröhlicher Selbstironie, der sie so zugänglich macht. «Das ganze Team lacht mich aus, denn kurz nach dem Einspielen fliegen mir meine Babyhaare schon wieder in die Stirn.»