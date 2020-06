Gemeinde setzt auf Solarstrom von ihren Dächern

Der Gemeinderat von Eglisau will zwei Liegenschaften mit Fotovoltaikanlagen ausrüsten. Die Bevölkerung folgte an der Gemeindeversammlung einem entsprechenden Antrag und genehmigte Kredite in der Höhe von 230 000 Franken. Die Schule kündigte eine Infoveranstaltung für das geplante Schulhaus an.