Ausbildungen Flugbranche – Lernende der Swiss müssen nicht unter der Krise leiden Unternehmen, die vom Flugbetrieb abhängig sind, verzeichnen zurzeit dramatische Einbrüche. Den Fachkräftenachwuchs wollen sie dennoch sicherstellen. Andrea Söldi

Angehende Polymechaniker werden bei Swiss für die Wartung von Flugzeugen ausgebildet. Foto: Swiss

Den Unternehmen in der Flugbranche geht es durchs Band weg schlecht. Für Jugendliche auf Lehrstellensuche dürften die entsprechenden Betriebe wohl kaum erste Wahl sein «Wir stellen fest, dass die Bewerbungen im Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangen sind», bestätigt Swiss-Mediensprecher Michael Stief. Früher habe man die offenen Lehrstellen meist problemlos besetzen können. Nun seien für den Lehrbeginn im Sommer noch Stellen offen.

Die Swiss ist eine der grössten Ausbildnerinnen rund um den Flughafen. Derzeit beschäftigt die Airline 75 Lernende in technischen Berufen sowie 15 KV-Lernende, die derzeit mehrheitlich zu Hause arbeiten. Vor Beginn der Corona-Krise waren es gar 26 im KV-Bereich. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Ausbildungszentrum Login konnten 11 davon auf Partnerfirmen verteilt werden. Die Polymechaniker und Automatikerinnen bildet die Swiss vollständig selber aus. «Sie können ihre Lehre ohne Einbusse zu Ende bringen», beteuert Stief. Obwohl nahezu das gesamte Unternehmen zurzeit in Kurzarbeit sei, gebe es für die Lernenden nach wie vor genügend zu tun. Gemeinsam mit ihren Ausbildnern sammeln sie zudem praktische Erfahrungen an einem der parkierten Flugzeuge.