Hotel Riverside in Glattfelden – Die Ausbildung gerät wegen des Lockdown nicht ins Stocken Glück im Unglück für die Riverside-Lernenden: Trotz Lockdown konnten sie ihre Ausbildung weiterführen. Barbara Stotz Würgler

Die Lernenden Bruna Silva, Jeffrey Schori und Shania Schmid (von links) haben im Hotel Riverside, obwohl sie wegen des geschlossenen Hotelbetriebs eigentlich nicht wirklich arbeiten können, intern neue Betätigungsbereiche gefunden. Foto: Francisco Carrascosa

Zahlreiche Lehrlinge in der Gastro- und Hotelbranche wurden wegen der Corona-Pandemie ausgebremst. Wegen des Restaurant-Lockdown sitzen angehende Köche zu Hause herum, zukünftige Restaurationsfachleute sind zum Däumchendrehen gezwungen. Und nicht wenige junge Menschen haben gar ihre Lehrstelle im Gastgewerbe verloren – da ihre Ausbildungsbetriebe in Konkurs gingen.

So gesehen haben Shania Schmid, Jeffrey Schori und Bruna Silva – alle wohnen in Glattfelden – Glück im Unglück: Ihr Lehrbetrieb, das Hotel Riverside, konnte ihnen trotz Lockdown eine lückenlose Fortsetzung ihrer Ausbildung ermöglichen. In einer Zeit, die von Veränderungen und Unsicherheit geprägt ist, eine grosse Erleichterung für die jungen Menschen.